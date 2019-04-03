"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0: Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол

КАРПАТЫ - ВОРСКЛА - 4:0 (2:0)

Голы: ПОНДЕ (Швед), 26 (1:0). ШВЕД, 38 (2:0). ШВЕД (Йода), 62 (3:0). ЙОДА, 70 - с пенальти (4:0).

Фото: fckarpaty.com

«Карпаты» (Львов): Кучинский (к) - 6,0. Мякушко - 5,5. Папа Гуйе - 5,5. Ковтун - 6,0. Мехремич - 5,0. Гуцуляк - 6,0. Онгла - 6,5. Толочко - 6,0 (Харжевский, 87 - б/о). Йода - 6,0 (Варгас, 82 - б/о). ШВЕД - 7,0. Понде - 65 (Дебелко, 72 - 5,5).

«Ворскла» (Полтава): Шуст - 4,5. Пердута - 5,0. Гиоргадзе - 4,5. Чижов - 4,5. Кане - 5,5. Шарпар - 5,5. Чеснаков (к) - 5,0. Кобахидзе - 5,0. Габелок - 5,5 (Скляр - б/о). Артур - 5,0 (Ребенок, 65 - 5,0). КАРЕКА - 5,5 (Коломоец, 80 - б/о).

Голевые моменты: 8 - 1.

Удары (в створ ворот): 8 (7) - 8 (2).

Угловые: 4 - 4.

Наказания: Мякушко, 59. Чеснаков, 60. Пердута, 90+3 (предупреждения).

Судьи: КРИВУШКИН (Харьков). Дашко (Вышгород), Чос (Киев).

2 апреля. Львов . Стадион «Украина». 9 градусов. 2231 зритель (вмещает 27 925).

24 февраля в первом после зимнего перерыва матче «Карпаты» разорвали «Ворсклу» в Полтаве с тем же счетом, что и сейчас, поздравив с официальным дебютом в Украине испанского тренера Фабри Гонсалеса. Вчера на посту главного, только в полтавском клубе, дебютировал Виталий Косовский, сменивший Василия Сачко. Его подопечные даже на прославленный в анекдотах галстук не сподобились.

Героем февральского матча стал отметившийся тогда хет-триком Марьян Швед: бенефис и фейерверк, устроенный вингером «Карпат» в том матче, сделали его по версии УПЛ не только игроком тура, но и игроком первых двух месяцев года. Воистину, «Ворскла» - любимая команда Марьяна.

Никаких изменений к лучшему в составе полтавчан после перерыва на игры сборных и смены тренера не обнаружилось - хотя первый голевой момент и создали как раз гости. Карека обокрал в штрафной хозяев Ади Мехремича и выложил мяч на Ибрахима Кане. Малиец пробивал без помех, но под удар бросился Алексей Ковтун - и хозяева отделались угловым.

Пришлось «Карпатам» переходить к более активным действиям. Сначала неожиданным ударом из-за штрафной Швед проверил бдительность Богдана Шуста, а потом - после серии неподготовленных, а потому и сорванных в зародыше атак одна удалась на славу. Мехремич просто снабдил мячом опорника Мартина Онглу, и в этом не было ничего особенного. Но вот уже рассекающий продольная передача камерунца на Шведа смог вызвать аплодисменты у понимающей публики, собравшейся в 17.00 рабочего дня.

Затем - не менее изящный пас Шведа на Кристиана Понде, после чего оставалось лишь чтобы португалец не перечеркнул всю эту футбольную эстетику. Не перечеркнул, чему способствовал и Шуст, вышедший вперед настолько удобно для форварда, чтобы и не помешать ему пробить, и ворота оставить. Понде, не сразу подработавший мяч, был несказанно рад…

А ко второму голу привела техническая ошибка защитника «Ворсклы», не сумевшего ни выбить, ни принять мяч, который Онгла подал из углового сектора, или подставиться так, чтобы не выложить «снаряд» как на блюдечке Шведу. Тому осталось только расстрелять ворота.

Хороши эти парни - Швед и Онгла. Можно было бы сказать, что за ними будущее «Карпат», но Швед скоро уедет в «Селтик» (когда он подписывал контракт с клубом из Глазго, нас даже апрелем пугали, однако, возможно, и до конца сезона дотянет). А Онгла - в аренде от испанской «Гранады». В декабре она заканчивается, но право выкупа у «Карпат» имеется.

После перерыва изничтожение полтавчан продолжилось. Швед успешно перебросил мяч через Шуста, доведя счет до крупного. После этого Марьян мог и на хет-трик замахнуться, когда Чижов опрокинул в своей штрафной Понде, не предусмотрев резкого разворота форварда. Почему-то подарил право исполнить пенальти Кариму Йоде.

Были у львовян еще моменты, но Роману Дебелко не удался завершающий удар, а Роману Мякушко - и удар, и пас, который мог стать голевым.

Виталий КОСОВСКИЙ, и.о. главного тренера «Ворсклы»:

- Мы допустили две ошибки в первом тайме, а во втором их было еще больше. В начале игры был момент, и если бы мы забили - ситуация была бы другой.

Тяжело, когда пропускаешь. Тогда нужно включать характер и демонстрировать морально-волевые качества. Соперник сильный и хорошо обученный, поэтому мы допустили грубые ошибки.

Фабри ГОНСАЛЕС, главный тренер «Карпат»:

- Изначально игра сложилась удачно для нас. За короткий отрезок мы забили два гола, которые помогли нам в дальнейшем. Мы прервали полосу неудач в домашних стенах.

Вопрос о пробитии пенальти Швед и Йода решали между собой, и именно Марьян отдал ему мяч…