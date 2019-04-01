В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол

В рамках 27-го тура голландской Эредивизи в Амстердаме состоялся центральный матч всего чемпионата – "Аякс" принимал эйндховенский ПСВ.

Встреча двух лидеров первенства прошла в нервной, жесткой и бескомпромиссной борьбе и завершилась победой хозяев 3:1.

Примечательный эпизод произошел на 57-й минуте.

При счете 0:1 защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи пошел в неоправданное единоборство высоко поднятой ногой, едва не снеся голову сопернику.

Noussair Mazraoui was sent off for this horror challenge against PSV today ? pic.twitter.com/zGkxxUsdLc — ESPN UK (@ESPNUK) 31 марта 2019 г.

Примечательно, что известный арбитр Бьорн Кёйперс вначале показал Нуссаиру лишь желтую карточку. Однако, посоветовавшись с видеопомощниками, усилил наказание, удалив грубияна с поля.

Отметим, что удаление Мазрауи подействовало на футболистов "Аякса", на удивление, ободряюще.

Всего минуту спустя хозяева сравняли счет – отличился Френки де Йонг 1:1.

На 71-й минуте, вновь при помощи VAR, рефери назначил пенальти в ворота гостей, реализованный сербом Душаном Тадичем 2:1.

А на 90+7 минуте Давид Нерес установил окончательный счет в драматичном матче 3:1.

Этой победой амстердамцы до двух очков сократили свое отставание от ПСВ.