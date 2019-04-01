В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
"Аякс" оказался сильнее ПСВ.
В рамках 27-го тура голландской Эредивизи в Амстердаме состоялся центральный матч всего чемпионата – "Аякс" принимал эйндховенский ПСВ.
Встреча двух лидеров первенства прошла в нервной, жесткой и бескомпромиссной борьбе и завершилась победой хозяев 3:1.
Примечательный эпизод произошел на 57-й минуте.
При счете 0:1 защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи пошел в неоправданное единоборство высоко поднятой ногой, едва не снеся голову сопернику.
Noussair Mazraoui was sent off for this horror challenge against PSV today ?— ESPN UK (@ESPNUK)
pic.twitter.com/zGkxxUsdLc 31 марта 2019 г.
Отметим, что удаление Мазрауи подействовало на футболистов "Аякса", на удивление, ободряюще.
Всего минуту спустя хозяева сравняли счет – отличился Френки де Йонг 1:1.
На 71-й минуте, вновь при помощи VAR, рефери назначил пенальти в ворота гостей, реализованный сербом Душаном Тадичем 2:1.
А на 90+7 минуте Давид Нерес установил окончательный счет в драматичном матче 3:1.
Этой победой амстердамцы до двух очков сократили свое отставание от ПСВ.
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