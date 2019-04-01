Вратарь праздновал отбитый пенальти, пока мяч влетал в его ворота. Футбол
Курьезный случай на юношеском турнире.
В рамках финала юношеского турнира Future Champions в ЮАР между хозяевами турнира - командой "Орландо Пайретс" и московским "Спартаком" произошел курьезный момент.
В послематчевых пенальти вратарь "Орландо" ногами отбил удар московского футболиста и, до завершения эпизода, сразу же начал отмечать свой успех.
Однако мяч по высокой траектории опустился на газон и с отскока влетел в ворота.
Рефери взятие ворот зафиксировал.
??? В эфире наша непостоянная рубрика "Пенальти года".— Академия Спартак (@spartak_academy)
Этот удар из серии послематчевых 11-метровых финального поединка турнира Future Champions с участием
#Спартак2002наверняка запомнится обоим участникам эпизода ?? pic.twitter.com/mgYAsXL4mL 31 марта 2019 г.
Добавим, что в конечном итоге "Пайретс" все же одержал победу по пенальти со счетом 8:7 и стал обладателями кубка.
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