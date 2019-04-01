Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
Папа Франциск призвал не сравнивать Лионеля с Богом.
Папа Римский Франциск назвал кощунством тот факт, что футбольные болельщики называют аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси Богом.
По его словам, болельщики могут восхищаться футболистом, но не должны называть его так.
"Люди называют Месси Богом. Это кощунство, нельзя так говорить. Нельзя верить в такое. Конечно, я не верю. Люди могут восхищаться им, но не надо поклоняться футболисту. Это всего лишь слова.
Они говорят: "На футбольном поле он Бог". Я думаю, так они просто выражают свое восхищение. Месси очень хорош, но он не Бог", - заявил Папа Франциск в интервью La Sexta.
Месси в текущем сезоне забил 41 гол и сделал 15 ассистов за "Барселону" во всех турнирах.
Вместе с каталонцами он выиграл 33 трофея, среди которых 9 титулов чемпиона Испании и 4 - Лиги Чемпионов. Также он 5 раз выигрывал "Золотой мяч".
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