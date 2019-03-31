Новостей.COM ⇒ Спорт

Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ Наши девушки были сильнейшими в Гвадалахаре. Фото: twitter.com/OlympicUA Женская сборная Украины по каратэ, в составе Анжелики Терлюги, Галины Мельник, Аниты Серегиной и Дианы Шостак, выиграла золотую медаль чемпионата Европы в командном кумитэ, сообщает sportarena.com. Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре. На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3), а в полуфинале - команду Италии 15:8. В финальном поединке Украина победила представительниц Турции - 2:1. Отметим, что ранее на чемпионате Европы Анита Сергина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.