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2019-03-31
Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ
Наши девушки были сильнейшими в Гвадалахаре.
Фото: twitter.com/OlympicUA
Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре.
На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3), а в полуфинале - команду Италии 15:8.
В финальном поединке Украина победила представительниц Турции - 2:1.
Отметим, что ранее на чемпионате Европы Анита Сергина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали.
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