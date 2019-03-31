Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ

Наши девушки были сильнейшими в Гвадалахаре.

Фото: twitter.com/OlympicUA
Женская сборная Украины по каратэ, в составе Анжелики Терлюги, Галины Мельник, Аниты Серегиной и Дианы Шостак, выиграла золотую медаль чемпионата Европы в командном кумитэ, сообщает sportarena.com.

Континентальное первенство проходит в испанской Гвадалахаре.

На пути в финал украинки одолели Португалию (2:1), Финляндию (2:0), Норвегию (9:5), Хорватию (11:3), а в полуфинале - команду Италии 15:8.

В финальном поединке Украина победила представительниц Турции - 2:1.

Отметим, что ранее на чемпионате Европы Анита Сергина (до 61 кг) и Станислав Горуна (до 75 кг) завоевали бронзовые медали.


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