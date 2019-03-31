Гвоздик защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Украинец одержал техническую победу в 5 раунде.
Украинский боксер Александр Гвоздик победил француза Дуду Нгумбу и таким образом защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Поединок состоялся в Филадельфии (США). Украинец победил француза техническим нокаутом в 5 раунде.
Гвоздик контролировал бой в первых раундах, впрочем Дуду хорошо защищался и избегал ударов. В одном из эпизодов пятого раунда Дуду повредил ногу, после чего начал хромать, а рефери решил прекратить бой.
Это первая защита титула, полученного Гвоздиком в декабре 2018 года. Тогда во время поединка в Канаде Гвоздик нокаутировал канадского боксера Адониса Стивенсона в 11-м раунде. После боя Стивенсон попал в больницу в критическом состоянии.
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30.03.2019 21:27