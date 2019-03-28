УЕФА открыл дисциплинарное дело по ситуации с натурализацией Мораеса. Футбол

Производство было открыто по запросам Португалии и Люксембурга.

УЕФА открыл дисциплинарное производство против Федерации футбола Украины (ФФУ) из-за участия нападающего Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины, сообщается на официальном сайте УЕФА .

Расследование начато на основании протеста футбольных федераций Люксембурга и Португалии, уточняется в коммюнике.

Сборная Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). В обоих встречах на поле выходил натурализованный бразилец Жуниор Мораес.

Португалия и Люксембург настаивают на том, что Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене "спортивного" гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум 5 лет.