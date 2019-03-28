МОК официально перераспределил медали по бобслею за олимпиаду в Сочи

МОК уведомил Национальный Олимпийский комитет США и американскую федерацию бобслея и скелетона о том, что двойка и четверка сборной США получили серебряные медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщил Олимпийский комитет Соединенных Штатов.

Согласно постановлению МОК, Холкомб и Лэнгтон должны получить серебряные медали в соревнованиях в бобслее в экипажах-двойках, в четверках — они, а также Кертис Томашевич и Кристофер Фогт.

В обоих случаях представители США завоевывали бронзу, однако результаты отдельных соревнований на Играх в Сочи были отменены в ноябре 2017 года по решению комиссии Освальда. В частности, роSSийских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина признали виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты были аннулированы, они лишены золота.

Таким образом, золото в соревнованиях экипажей-двоек получат швейцарцы Беате Хефти и Алекс Бауманн, в соревнованиях экипажей-четверок медали должны перейти латвийцам Оскару Мелбардису, Даумантсу Дрейшкенсу, Арвису Вилкасте и Янису Стренге. Бронза в четверках досталась Великобритании, а в двойках - Латвии.

Напомним, роSSийских спортсменов начали дисквалифицировать после публикации доклада Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в РоSSии. В расследовании говорилось, что около тысячи роSSийских спортсменов систематически нарушали антидопинговые правила в период с 2012 по 2014 годы. По данным Макларена, "грязные" допинг-пробы сборной РоSSии подменяли на "чистые" при участии министерства спорта и при активном содействии ФСБ.