Люксембург - Украина - 1:2: Оценки от "СЭ". Футбол

Оценки игроков по итогам матча в Люксембурге.

ЛЮКСЕМБУРГ

МОРИС - 5,5. Провел матч без грубых промахов. Во многих эпизодах надежно действовал как на линии, так и на выходах. В пропущенных мячах винить голкипера люксембуржцев не за что.

Леандру БАРРЕЙРУ МАРТИНШ и Евгений КОНОПЛЯНКА. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

КАРЛСОН - 6,0. Действовал старательно, не раз выходя победителем из микродуэлей с украинскими . Действовал старательно, не раз выходя победителем из микродуэлей с украинскими футболистами . Некоторые погрешности компенсировал большим объемом работы и неуступчивостью.

МАЛЬЖЕ - 5,5. Не всегда выглядел вблизи своих ворот безукоризненно, иногда прибегал к фолам. За один из них получил «горчичник», но общего впечатления о своих действиях он не испортил.

ШАНО - 6,0. На его долю выпало немало работы, но в большинстве случаев ему удавалось с ней справляться. Мелкие ошибки существенно не повлияли на . На его долю выпало немало работы, но в большинстве случаев ему удавалось с ней справляться. Мелкие ошибки существенно не повлияли на игру этого футболиста в обороне.

ЯНС - 6,0. Выполнял большой объем работы, был заряжен на борьбу. К концу матча сохранил силы для создания остроты на подступах к чужим воротам.

МАРТИНС - 6,0. Его . Его игра в середине поля отличалась старательностью, хотя не всегда позволяла извлекать дивиденды. Был активен, неуступчив в единоборствах.

О.ТИЛЬ - 6,0. Был одной из самых заметных фигур в составе хозяев. При первой возможности шел вперед, создавая остроту на левом фланге полузащиты, в одном из эпизодов угрожал воротам Пятова.

БАРРЕЙРУ МАРТИНШ - 6,0. Отличался активностью, но его действия в средней линии не всегда были безупречными. В стремлении сыграть надежно ему не откажешь, хотя не обходилось без шероховатостей.

ЖЕРСОН РОДРИГЕШ - 6,5. Вне всякого сомнения, лучший игрок в составе люксембургской команды. Его активные перемещения, дриблинг и нацеленность на атаку постоянно ставили украинцев в непростое положение. Впечатление об этом футболисте не смазал даже автогол.

В.ТИЛЬ - 6,0. Весьма полезный игрок, стремившийся создавать остроту на протяжении всего матча. Принимал участие чуть ли не во всех наступательных действиях люксембуржцев, был опасен у наших ворот.

ТЮРПЕЛЬ - 6,0. Действуя на острие атаки, старался зацепиться за мяч. При первой же возможности угрожал воротам сборной Украины, что в итоге помогло ему отличиться.

БЕНСИ - б/о. В отведенное ему время пытался быть максимально полезным, однако отличиться чем-то особенным так и не успел.

МУЧ - б/о. Вышел на замену незадолго до финального свистка, поэтому времени проявить себя не имел.

УКРАИНА

ПЯТОВ - 6,0. В этом матче практически обошлось без эффектных сэйвов, так как серьезной работы у голкипера было не так уж много. В ряде эпизодов, возникавших у его ворот, действовал надежно и уверенно.

МИКОЛЕНКО - 6,0. Сыграл в присущем ему уверенном ключе. На своем фланге обороны проявлял неуступчивость, выигрывая единоборства. При первой возможности устремлялся в атаку - правда, не всегда успешно.

МАТВИЕНКО - 6,0. Нередко активность хозяев поля вынуждала его быть предельно собранным вблизи своих ворот. Без помарок на вверенном ему участке не обошлось, но в целом сыграл на своем привычном уровне.

БУРДА - 5,5. Выглядел не столь надежно, как ожидалось. Несмотря на уверенную . Выглядел не столь надежно, как ожидалось. Несмотря на уверенную игру на втором этаже и при подстраховке партнеров, допускал мелкие оплошности вблизи ворот.

БУТКО - 6,0. По части созидания проявил себя с лучшей стороны благодаря нескольким острым проходам и прострелам в чужую штрафную. Вблизи своих ворот оплошал, когдя от него мяч отскочил к автору гола Тюрпелю.

МАЛИНОВСКИЙ - 6,0. Действовал продуктивно, стараясь обострять . Действовал продуктивно, стараясь обострять игру в середине поля. В ходе матча его активные действия позволили заработать штрафной, а перед самым финальным свистком именно его подача со «стандарта» привела к автоголу Жерсона Родригеша.

ЗИНЧЕНКО - 6,0. Выглядел неплохо, будучи полезным на разных участках поля. В конце первого тайма стал соавтором гола, выдав отличную передачу Виктору Цыганкову.

БЕЗУС - 5,5. Длительный перерыв в выступлениях за сборную сказался на его действиях в Люксембурге не лучшим образом. В созидании не проявил присущего ему умения обострить . Длительный перерыв в выступлениях за сборную сказался на его действиях в Люксембурге не лучшим образом. В созидании не проявил присущего ему умения обострить игру , поэтому был заменен.

КОНОПЛЯНКА - 6,0. В свойственном ему стиле постоянно искал кратчайшие пути к воротам соперника, однако пробиться к ним было не так уж легко. Тем не менее, чаще других наносил опасные удары, два из которых после «стандартов». Увы, цели они не достигли.

ЦЫГАНКОВ - 6,0. Был одним из самых полезных игроков в составе нашей сборной. Старался обострять . Был одним из самых полезных игроков в составе нашей сборной. Старался обострять игру , но не всегда это удавалось в полной мере. Тем не менее, сумел использовать представившийся шанс и воплотил его в гол.

ЖУНИОР МОРАЭС - 6,0. В желании принести максимальную пользу на острие атаки ему не откажешь, однако проявить себя в завершающей стадии новоиспеченному украинцу не удалось. Несколько раз он угрожал воротам соперника, но был неточен.

ЯРЕМЧУК - 6,0. Выйдя на замену, отличался активностью. Однако просочиться сквозь защитные редуты люксембургской сборной ему не удалось.

КАРАВАЕВ - б/о. Проявить себя в полной мере не успел, так как, выйдя на замену, из-за полученной вскоре травмы провел на поле всего восемь минут.

БУЯЛЬСКИЙ - б/о. Вступил в . Вступил в игру незадолго до финального свистка, поэтому ничем себя толком проявить не смог.