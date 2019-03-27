"Ворскла" уволила главного тренера
Василий Сачко возглавлял команду с 2013 года.
Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко покинул команду, сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Руководство поблагодарило экс-наставника за его труд и отметило его достижения за все время работы.
Напомним, после первого этапа Украинской Премьер-лиги "Ворскла" не попала в Топ-6, заняв 7 место.
Сачко возглавил полтавскую команду летом 2013 года. За это время он трижды выводил "Ворсклу" в еврокубки.
Также под его руководством полтавчане повторили свой самый большой успех в истории - бронзовые награды чемпионата Украины в сезоне 2017/18.
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