Официально: Люксембург подал запрос в ФИФА касательно натурализации Мораеса. Футбол
Федерация футбола Люксембурга просит пересмотреть результат матча.
Федерация футбола Люксембурга (ФФЛ) обнародовала пресс-релиз, в котором говорится о натурализации игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса, а также законности его участия в матчах отбора к Евро-2020, в частности, в поединке с командой Люксембурга.
Помимо ФФЛ, Федерация футбола Португалии также планирует направить свое заявление в УЕФА по поводу выхода на поле Жуниора.
Напомним, команда Андрея Шевченко на выезде сыграла вничью с португальцами (0:0) и выиграла у сборной Люксембурга (2:1).
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