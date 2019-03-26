Отбор Euro-2020: Отставка Луческу помогла Турции. Футбол

Евро-2020 Отборочный турнир Группа Н Фото: tff.org 2-й тур Турция - Молдавия - 4:0 (2:0) Голы: Хасан Али, 24 (1:0). Дженк Тосун, 26 (2:0). Дженк Тосун, 54 (3:0). Каан Айхан, 70 (4:0). Нереализованный пенальти: Бурак Йылмаз, 53 (вратарь). Турция: Гюнок, Хасан Али, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 66), Дениз Тюрюч (Эфеджан Караджа, 78), Махмут Текдемир, Дукурхан Токез (Эмре Белезоглу, 84), Бурак Йылмаз, Дженк Тосун. Молдавия: Кошелев, Жардан, Посмак, Карп (Цуркан, 46), Граур, Разгонюк, Рябчук, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Антонюк, 73), Амброс (Николаэску, 57). Предупреждения: Ионицэ, 65. Рябчук, 65. Судья: Бойко (Украина). 25 марта. Эскишехир. Стадион "Eskisehir Stadyumu".

Отставка Мирчи Луческу , судя по всему, положительно повлияла на сборную Турции

Недавний соперник нашей команды в первом туре в гостях победил Албанию, а в понедельник раздавил команду Александра Спиридона - бывшего помощника Луческу в "Шахтере" и "Зените".

Главное, что нужно выделить из этой игры – необычный голевой пас Хакана Чалханоглу на Али Калдырыма. Обычно футболисты забивают через себя, а хавбек "Милана" таким образом ассистировал партнеру.

0:4 - это лучшее, что могло произойти со сборной Молдовы в этот вечер. Турки не реализовали пенальти и упустили еще несколько голевых моментов.

Две сухие победы подряд и лидерство в группе - отличный старт Шенола Гюнеша в сборной.