Отбор Euro-2020: Отставка Луческу помогла Турции. Футбол

Евро-2020
 
Отборочный турнир
 
Группа Н
 
Фото Отбор Euro-2020: Отставка Луческу помогла Турции
Фото: tff.org
2-й тур
 
Турция - Молдавия - 4:0 (2:0)
 
Голы: Хасан Али, 24 (1:0). Дженк Тосун, 26 (2:0). Дженк Тосун, 54 (3:0). Каан Айхан, 70 (4:0). 
 
Нереализованный пенальти: Бурак Йылмаз, 53 (вратарь).
 
Турция: Гюнок, Хасан Али, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 66), Дениз Тюрюч (Эфеджан Караджа, 78), Махмут Текдемир, Дукурхан Токез (Эмре Белезоглу, 84), Бурак Йылмаз, Дженк Тосун.
 
Молдавия: Кошелев, Жардан, Посмак, Карп (Цуркан, 46), Граур, Разгонюк, Рябчук, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Антонюк, 73), Амброс (Николаэску, 57).
 
Предупреждения: Ионицэ, 65. Рябчук, 65. 
 
Судья: Бойко (Украина).
 
25 марта. Эскишехир. Стадион "Eskisehir Stadyumu".
 
Отставка Мирчи Луческу, судя по всему, положительно повлияла на сборную Турции.
 
Недавний соперник нашей команды в первом туре в гостях победил Албанию, а в понедельник раздавил команду Александра Спиридона - бывшего помощника Луческу в "Шахтере" и "Зените".
 
Главное, что нужно выделить из этой игры – необычный голевой пас Хакана Чалханоглу на Али Калдырыма. Обычно футболисты забивают через себя, а хавбек "Милана" таким образом ассистировал партнеру.
 
0:4 - это лучшее, что могло произойти со сборной Молдовы в этот вечер. Турки не реализовали пенальти и упустили еще несколько голевых моментов.
 
Две сухие победы подряд и лидерство в группе - отличный старт Шенола Гюнеша в сборной.
 
Гоша ЧЕРНОВ, Спорт-Экспресс


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