Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. Футбол

В Европе больше 90% девушек в футзале – лесбиянки.

Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд
Юлия Форсюк
Фото: futsal.com.ua

Выступающая в составе женской сборной Украины по футзалу Юлия Форсюк выступила с заявлением о лесбиянках в этом виде спорта.

По словам футзалистки, в европейских командах их более 90%, сообщает sportarena.com.

"Игра в одной команде с лесбиянками? Да, играла, играю. Не знаю, почему, но в женском футзале, особенно в Европе, это норма, все открыто. Это даже меня ставит перед фактом, я должна уважать эти отношения своим мнением, позицией по жизни не показывать негативное отношение. Тренеры и руководители за это", - цитирует Форсюк издание.

"В командах в Европе один-два человека, которые не лесбиянки. Это в очень открытой форме все. Я уже молчу про футбол, там, мне кажется еще больше, чем в футзале.

В Украине это тоже есть, но мне кажется, здесь в более закрытой форме. В Европе это все в открытую", - заявила игрок сборной Украины.

Отмети, что Юлия Форсюк является женой тренера женской футзальной команды Будстар-НПУ Александра Ратича.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Федерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборнойФедерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборной
Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в БразилииУкраинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии
В организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратурыВ организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратуры
В матче НБА игрок забросил мяч в корзину с 19-ти метров, что является рекордом сезона
Блок рекламы


Похожие новости
Отбор Euro-2020: Отставка Луческу помогла Турции. ФутболОтбор Euro-2020: Отставка Луческу помогла Турции. Футбол
Лига чемпионов: Все решится в Кельце. ФутболЛига чемпионов: Все решится в Кельце. Футбол
ЧЕ-2019 (U-19): В Италии - почти без шансов. ФутболЧЕ-2019 (U-19): В Италии - почти без шансов. Футбол
В битве лидеров Первой лиги – "Металлиста 1925" и "Днепр-1" не обошлось без удаления. ФутболВ битве лидеров Первой лиги – "Металлиста 1925" и "Днепр-1" не обошлось без удаления. Футбол
Призовые Клубного суперчемпионата мира по футболу составят 1 млрд евро, - СМИПризовые Клубного суперчемпионата мира по футболу составят 1 млрд евро, - СМИ
Между Голливудом и ФК "Валенсия" разгорается битва из-за использования логотипа летучей мыши. ФутболМежду Голливудом и ФК "Валенсия" разгорается битва из-за использования логотипа летучей мыши. Футбол
Уши ДИЗЛЬ: "В сборной Германии никто никогда не использовал допинг"Уши ДИЗЛЬ: "В сборной Германии никто никогда не использовал допинг"
На футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалетыНа футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты
ЧЕ-2019 (U-19): Победа убежала в раздевалку. ФутболЧЕ-2019 (U-19): Победа убежала в раздевалку. Футбол
ФК "Львов" вознаградил футболистов "Карпат" за нужный результат в поединке против "Мариуполя", - СМИФК "Львов" вознаградил футболистов "Карпат" за нужный результат в поединке против "Мариуполя", - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости