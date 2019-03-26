Ведущий игрок "Барселоны" объяснил, почему он отказался играть за сборную Испании, но сыграл за Каталонию

Жерар Пике прокомментировал свой матч против команды Венесуэлы.

Ведущий игрок "Барселоны" объяснил, почему он отказался играть за сборную Испании, но сыграл за Каталонию
Жерар Пике
Фото: as.com

Накануне состоялся товарищеский матч, в котором сборная Каталонии победила команду Венесуэлы 2:1.

Встреча прошла в Жироне.

В составе победителей отличились Боян Кркич и Хави Пуадо, а гол гостей забил Роберто Росалес. Капитаном сборной Каталонии был защитник "Барселоны" Жерар Пике.

После матча Пике в интервью испанской AS рассказал о своем выступлении за сборную Каталонии и прокомментировал уход из сборной Испании.

"Я больше сосредоточен на играх за Барселону в течение сезона. Поэтому уже не могу играть с национальной командой. Это мой индивидуальный случай", - цитирует Пике АS.com.

"Люди, которые не хотят понимать - они и не поймут. Мне нужно было отдохнуть.

Почему играют за Каталонию? Каталонская сборная требует, чтобы я присутствовал только один день. Это не имеет ничего общего со сборной Испании", - отметил Жерар.

"Обидные песни болельщиков против Испании (на трибунах распевали Que puta es Espa?a – Что за шлюха Испания – прим.LB.ua)? Я попросил их замолчать, потому что мы должны подавать пример. Отсутствие уважения недопустимо. Давайте уважать друг друга. Это прежде всего, мы в Каталонии должны стать примером", - акцентировал Пике.


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