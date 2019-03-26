Ведущий игрок "Барселоны" объяснил, почему он отказался играть за сборную Испании, но сыграл за Каталонию

Накануне состоялся товарищеский матч, в котором сборная Каталонии победила команду Венесуэлы 2:1.

Встреча прошла в Жироне.

В составе победителей отличились Боян Кркич и Хави Пуадо, а гол гостей забил Роберто Росалес. Капитаном сборной Каталонии был защитник "Барселоны" Жерар Пике.

После матча Пике в интервью испанской AS рассказал о своем выступлении за сборную Каталонии и прокомментировал уход из сборной Испании .

"Я больше сосредоточен на играх за Барселону в течение сезона. Поэтому уже не могу играть с национальной командой. Это мой индивидуальный случай", - цитирует Пике АS.com.

"Люди, которые не хотят понимать - они и не поймут. Мне нужно было отдохнуть.

Почему играют за Каталонию? Каталонская сборная требует, чтобы я присутствовал только один день. Это не имеет ничего общего со сборной Испании ", - отметил Жерар.