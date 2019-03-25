Лига чемпионов: Все решится в Кельце. Футбол

МОТОР - ВИВЕ Польша - 33:33 (16:16)

«Мотор» (Запорожье): Киреев, Комок; Козакевич (9), Пачковски (4), Малашинскас (5), Бабичев (3), Пуховский (5), Денисов (1); Буйненко, Кус (1), Кубатко (2), Дорощук (3), Сорока, Донцов, Пешевски, Шинкель.

Суббота. Запорожье. ДС "Юность". "Мотор" - "Виве" - 33:33. В атаке Артем КОЗАКЕВИЧ. Фото Анатолия ВЛАСОВА

«Виве» (Кельце): Цупара, Ивич; Янц (1), Королек (4), Юркевич, Мамич, Перес, Циндрич (8); Алекс Дуйшебаев (8), Агинагальде (2), Яхлевски (2), Кулеш (4), Морито (4), Бис.

Семиметровые: 7 (7) - 1 (1).

Штрафное время: 0 - 4.

Судьи: Бруновски, Цанда (оба - Словакия).

23 марта. Запорожье. ДС «Юность». 3500 зрителей.

Анатолий ВЛАСОВ

из Запорожья

Команды только готовились к выходу на площадку, а перед зрителями предстал в цивильном костюме капитан «Мотора» Шельменко. Сергей, многие годы отдавший запорожскому гандболу, выступая за команды ЗТР и «Мотор», объявил о завершении карьеры игрока и переходе на тренерскую работу. Отныне футболка с 83-м номером стала экспонатом Музея спортивной славы.

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15-кратного чемпиона Польши возглавляет, пожалуй, один из самых талантливых тренеров советской гандбольной школы олимпийский чемпион-1992 Талант Дуйшебаев, который работает с командой с 2014 года. Под руководством Дуйшебаева «Виве» в сезоне-2015/16 выиграл Лигу чемпионов, но в последующие годы повторить этот успех не удалось.

Несмотря на то, что закончили выступления за клуб лидеры Славомир Шмаль, Кароль Белецки и Урош Зорман, команду удалось укомплектовать хорошими игроками и она готова к сражениям на самом высоком уровне. Лидерами нынешнего «Виве» стали старший сын главного тренера правый полусредний Алекс Дуйшебаев (Испания), правый крайний Блаж Янц (Словения) и еще один испанец разыгрывающий Анхель Фернандес Перес. Очень хорошую игру показывает пара белорусских легионеров: Артем Королек и Владислав Кулеш. Ворота надежно охраняют серб Владимир Цупара и хорват Филип Ивич.

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В составе «Виве» всего 14 игроков, «Мотор» в протокол внес 16 фамилий. В воротах хозяев Виктор Киреев, который достаточно уверенно провел последние матчи группового раунда Лиги чемпионов, у гостей - Владимир Цупара.

Запорожцы первыми ввели мяч в игру и довели атаку до логического завершения. Гол забил правый крайний Артем Козакевич. Его тезка Королек счет сравнял, перехитрив Киреева. А затем были два гола «моторовцев» - Максима Бабичева (наши тоже умеют с линии бросать) и Козакевича с семиметровой отметки - 3:1. Кстати, Козакевич реализовал все семь, назначенных в ворота соперника, семиметровых. Больше в первом тайме «Мотор» на два мяча не отрывался.

Еще дважды чемпион Украины добился преимущества в два мяча лишь в последней десятиминутке игры - 28:26 и 29:27. Но и сам только дважды уступал в счете те же два мяча всего два раза - 7:9 и 8:10. Все остальное время в первом тайме «качели». 16-й гол Борис Пуховский забил за секунду до сирены, известившей об окончании первого тайма.

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С начала второго тайма Николай Степанец произвел три замены: вышли вратарь Геннадий Комок, правый крайний Юрий Кубатко и левый крайний Игорь Сорока. Десять раз за тайм украинская команда лидировала с перевесом в один мяч. Все шло к тому, что «Мотор» сможет победить «Виве». Ведь на 52-й минуте счет стал 29:27.

Но вначале Лука Циндрич отыграл один мяч, а вот Юрий Кубатко с позиции, с которой обычно забивает голы, промахнулся. И тут же в ответной атаке линейный Хулен Агинагальде счет сравнял.

В одиннадцатый раз за тайм «Мотор» повел в счете после гола Дмитрия Дорощука - 30:29. Шла 54-я минута игры . Больше «Мотор» не лидировал - 30:31, 31:32 и 32:33. Оставалось играть 50 секунд. За 22 секунды до сирены Николай Степанец взял тайм-аут. На бросок с линии пошел Айденас Малашинскас, а его остановили недозволенным приемом. Пенальти, а время игры истекло.

И сразу вспомнилось, что 31-гол, тоже с семиметровой отметки, Козакевич забил с трудом, поскольку опытный Владимир Цупара зацепил мяч, но тот все-таки залетел в ворота. Артем хладнокровно исполнил приговор арбитров.

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«Мотор» ушел от поражения, но ответная игра в Кельце будет очень сложной. Нужно отметить, что соперник «Мотора», вероятно, хорошо изучил его игру и не позволил тандему Борис Пуховский - Айденас Малашинскас проявить себя во всей красе.

Оба произвели по воротам соперника по десять бросков и забили только по пять голов. Не столь ярко сыграл левый крайний «Мотора» Игорь Сорока. Ниже своих возможностей провели матч и вратари: Виктор Киреев отбил 22% бросков, а Геннадий Комок - 29. В актив нашей команде можно записать отсутствие штрафного времени и один семиметровый назначенный в запорожские ворота, что даже во внутреннем чемпионате Украины у «Мотора» бывает крайне редко.

Талант ДУЙШЕБАЕВ, главный тренер «Виве»:

- Оба соперника имеют равные шансы на путевку в четвертьфинал. Конечно, у нас теперь есть преимущество, говоря языком цифр - 51 на 49, потому что дома и стены помогают. Мы довольны результатом, потому что знаем, как «Мотор» играет у себя дома и какая поддержка публики здесь.

Николай СТЕПАНЕЦ, главный тренер «Мотора»:

- Сегодня мы играли против очень опытной команды. У «Виве» большие традиции и история. Мы понимали, что игра будет тяжелая. Конечно, хотели сделать кое-какой задел в счете, но не получилось. Концовку провели на уровне и молодцы, что смогли заработать семиметровый. Понимаем, что все будет решаться в Кельце.

Висла - Пик - 20:22. Загреб - Вардар - 18:27. Мешков - Фленсбург - 28:30. Рейн-Неккар - Нант - 34:32. Спортинг - Веспрем - 28:30.