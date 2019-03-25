ЧЕ-2019 (U-19): В Италии - почти без шансов. Футбол

Юниорская сборная Украины U-19 (футболисты 2000 года рождения) провела второй поединок элит-раунда ЧЕ-2019.

И, проиграв итальянцам, практически потеряла шансы выйти в финальный турнир.

Фото: figc.it

2-й тур

ИТАЛИЯ - УКРАИНА - 3:1 (2:1)

Голы: Цитаишвили, 37 (0:1). Сальседо Мора, 38 (0:2). Риккарди, 45+1 (2:1). Беттелла, 90+6 (3:1).

Нереализованный пенальти: Цитаишвили, 37 (вратарь).

Украина: Трубин, Холод, Муравский, Снурницын (Биловар, 46), Слива, Билошевский, Крыськив (М. Мудрык, 46), Бондаренко (Желизко, 35), Кащук (Шулянский, 72), Цитаишвили, Сикан.

Италия: Карнезекки, Белланова, Беттелла, Гоцци Иверу, Греко (Коррадо, 56), Фаджоли (Самуэле, 65), Эспозито, Портанова, Распадори (Петрелли, 74), Сальседо Мора, Риккарди (Мерола, 66).

Наказания: Сикан, 59. Билошевский, 73. Самуэле, 77. Слива, 83 (предупреждения).

Судья: Джорджи (Албания).

23 марта. Абан Терме. Стадион «Комунале Делле Терме».

Подопечные Сергея Нагорняка встретились с хозяевами мини-турнира в городке Абано Терме - и проиграли, хотя сами же и открыли счет: динамовец Георгий Цитаишвили не реализовал пенальти, но успел на добивание. Правда, через минуту радость закончилась, а на последних минутах первого тайма сменилась печалью - 1:2.

Отдохнув, наши понеслись отыгрываться, динамовец Кристиан Биловар и Назар Муравский из «Шахтера» (оба - защитники!) обстучали каркас ворот, но в цель не попал никто. А в компенсированные минуты (их было целых шесть!) пропустили еще раз…

Теперь, чтобы выйти в финальный турнир, мало победить в заключительном матче бельгийцев. Нужно еще, чтобы Сербия обыграла Италию, а потом - считать общую разницу мячей.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Сербия - Бельгия - 0:2 (Опенда, 39, с пенальти, 61).

И В Н П М О

1. Италия 2 1 1 0 5-3 4

2. Бельгия 2 1 1 0 4-2 4

3. УКРАИНА 2 0 1 1 3-5 1

4. Сербия 2 0 1 1 2-4 1