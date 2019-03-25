ЧЕ-2019 (U-19): В Италии - почти без шансов. Футбол

23 марта. Абан Терме. Стадион «Комунале Делле Терме».
Подопечные Сергея Нагорняка встретились с хозяевами мини-турнира в городке Абано Терме - и проиграли, хотя сами же и открыли счет: динамовец Георгий Цитаишвили не реализовал пенальти, но успел на добивание. Правда, через минуту радость закончилась, а на последних минутах первого тайма сменилась печалью - 1:2.
Отдохнув, наши понеслись отыгрываться, динамовец Кристиан Биловар и Назар Муравский из «Шахтера» (оба - защитники!) обстучали каркас ворот, но в цель не попал никто. А в компенсированные минуты (их было целых шесть!) пропустили еще раз…
Теперь, чтобы выйти в финальный турнир, мало победить в заключительном матче бельгийцев. Нужно еще, чтобы Сербия обыграла Италию, а потом - считать общую разницу мячей.
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