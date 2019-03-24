В битве лидеров Первой лиги – "Металлиста 1925" и "Днепр-1" не обошлось без удаления. Футбол

Накануне возобновился чемпионат Украины по футболу среди команд Первой лиги.

И в первом же туре встретились лидеры лиги – на харьковском ОСК "Металлист" местный клуб принимал "Днепр-1".

В дебюте матча счет эффектным ударом головой открыл игрок хозяев Александр Жданов 1:0.

В середине первого тайма харьковчане допустили нелепую ошибку в обороне, приведшую к назначению 11-метрового в их ворота. Станислав Кулиш хладнокровно реализовал пенальти 1:1.

Спустя 2 минуты "Металлист 1925" остался в меньшинстве, когда в спорном эпизоде красную карточку получил Дмитрий Гранкин.

Численное преимущество гости реализовали в начале второй 45-минутки – гол на счету Ореста Кузыка 2:1.

В концовке поединка хозяева могли отыграться, однако после удара все того же Жданова мяч попал в штангу.

После успеха в Харькове команда Дмитрия Михайленко набрала 46 очков и укрепила лидерство, доведя свое преимущество над харьковчанами до 8 очков.