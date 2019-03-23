Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ

Фред, в частности, получает 120 тфс. фунтов каждую неделю.

Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Фред
Фото: manutd.com.

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Фред, перебравшийся минувшим летом в "Манчестер Юнайтед", является одним из самых высокооплачиваемых игроков 20-кратных чемпионов Англии, сообщает sport.ua.

По информации источника, еженедельно Фред получает в МЮ 120 тыс. фунтов. Это больше, чем Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд, Виктор Линделеф и множество других звезд первой команды.

Интересно, что недельный оклад капитана команды Антонио Валенсии составляет 100 тыс., такую же сумму получает еженедельно игрок сборной Англии Джесси Лингард, а оклад вице-капитана команды Эшли Янга составляет 110 тыс.

Маркус Рэшфорд, Андер Эррера и Виктор Линделеф получают "всего" по 75 тыс.

Больше Фреда в МЮ получают только Неманья Матич (120 тыс), Хуан Мата (140), Люк Шоу (160), Давид Де Хеа и Ромелу Лукаку (по - 200), Антони Марсьяль (250), Поль Погба (290) и Алексис Санчес (350).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Федерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборнойФедерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборной
Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Украинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в БразилииУкраинец выиграл 52 тыc. долл. на турнире по покеру в Бразилии
В организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратурыВ организме спортсмена провозили до 1 кг кровяного допинга: данные немецкой прокуратуры
Голкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. ФутболГолкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Главный тренер "Челси" назвал причины крупного поражения "Динамо" и выделил двух игроков в составе киевлян. ФутболГлавный тренер "Челси" назвал причины крупного поражения "Динамо" и выделил двух игроков в составе киевлян. Футбол
Один из ведущих игроков "Реала" отказался ехать в автобусе вместе с командой на матч с "Аяксом"Один из ведущих игроков "Реала" отказался ехать в автобусе вместе с командой на матч с "Аяксом"
FIFA запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных "окон". ФутболFIFA запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных "окон". Футбол
Абрамович потратил на зарплаты игроков "Челси" 2,76 млрд фунтов, - СМИ. ФутболАбрамович потратил на зарплаты игроков "Челси" 2,76 млрд фунтов, - СМИ. Футбол
Удар клюшкой в пах - предматчевый ритуал игроков действующих победителей Кубка Стэнли
В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИВ ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ
Стали известны финансовые подробности трансфера Ракицкого в "Зенит"Стали известны финансовые подробности трансфера Ракицкого в "Зенит"
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа. ФутболУмер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа. Футбол
"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ
В украинского профессионального боксера после боя в Лилле стали бросать стулья и бутылкиВ украинского профессионального боксера после боя в Лилле стали бросать стулья и бутылки
Последние новости
Подгружаем последние новости