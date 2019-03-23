Между Голливудом и ФК "Валенсия" разгорается битва из-за использования логотипа летучей мыши. Футбол

Стороны заявляют, что именно они являются правообладателями Los murci?lagos.

Между Голливудом и ФК "Валенсия" разгорается битва из-за использования логотипа летучей мыши

Компания DC Comics намерена добиваться запрета на использование испанским футбольным клубом "Валенсия" юбилейного логотипа, который якобы напоминает символику Бэтмена, сообщает Onefootball.

Соответствующая заявка поступила в Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), уточняет издание.

В свою очередь руководство европейского клуба отвергло все претензии американской компании, так как летучая мышь являлась символом "Валенсии" с момент ее образования в 1919 году, тогда как Бэтмен дебютировал в комиксах лишь спустя 20 лет.

"Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами", - заявил представитель "Валенсии".

Теперь у сторон будет 22 месяца, чтобы урегулировать их противоречия, а все это время "Валенсия" сможет беспрепятственно эксплуатировать обновленный логотип.

Напомним, "Валенсия" занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка в 28 матчах. Также клуб продолжает выступление в Лиге Европы, где в четвертьфинале встретится со своими соотечественниками из "Вильярреала".


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