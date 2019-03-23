Между Голливудом и ФК "Валенсия" разгорается битва из-за использования логотипа летучей мыши. Футбол
Стороны заявляют, что именно они являются правообладателями Los murci?lagos.
Компания DC Comics намерена добиваться запрета на использование испанским футбольным клубом "Валенсия" юбилейного логотипа, который якобы напоминает символику Бэтмена, сообщает Onefootball.
Соответствующая заявка поступила в Бюро интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO), уточняет издание.
В свою очередь руководство европейского клуба отвергло все претензии американской компании, так как летучая мышь являлась символом "Валенсии" с момент ее образования в 1919 году, тогда как Бэтмен дебютировал в комиксах лишь спустя 20 лет.
"Когда наш клуб играл с летучей мышью на груди, они в Америке бегали за бизонами", - заявил представитель "Валенсии".
Теперь у сторон будет 22 месяца, чтобы урегулировать их противоречия, а все это время "Валенсия" сможет беспрепятственно эксплуатировать обновленный логотип.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
22.03.2019 07:16
23.03.2019 03:26