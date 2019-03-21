На футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты
Может, поэтому встреча завершилась вничью.
Как сообщает журналист Феликс Тамсут в "Твиттере", для посетителей игры был предоставлен специальный унисекс-туалет.
For the first time, unisex toilets will be in use during Germany’s friendly against Serbia.— Felix Tamsut (@ftamsut)
Matchgoers also will be also able to choose whether they are checked by male or female steward at the entrance to the stadium, with transgender people in mind.
Progress ????
#GERSRB pic.twitter.com/izJa2xMZqv 20 марта 2019 г.
Болельщики также могли самостоятельно выбирать, кто из стюардов будет их осматривать при входе на стадион – мужчина или женщина.
Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.
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