На футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты

Фото: twitter.com/ftamsut

На товарищеском матче сборных Германии и Сербии (1:1), который состоялся накануне на стадионе "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге, было задействовано нововведение для болельщиков.

Как сообщает журналист Феликс Тамсут в "Твиттере", для посетителей игры был предоставлен специальный унисекс-туалет.

For the first time, unisex toilets will be in use during Germany’s friendly against Serbia.



Matchgoers also will be also able to choose whether they are checked by male or female steward at the entrance to the stadium, with transgender people in mind.



Progress ???? #GERSRB pic.twitter.com/izJa2xMZqv — Felix Tamsut (@ftamsut) 20 марта 2019 г.

Болельщики также могли самостоятельно выбирать, кто из стюардов будет их осматривать при входе на стадион – мужчина или женщина.

Фото: Феликс Тамсут

В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Бундестим предстоит сыграть в группе С с Нидерландами, Северной Ирландией, Эстонией и Беларусью.

Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.