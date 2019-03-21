На футбольном матче Германия - Сербия были впервые задействованы унисекс-туалеты

Может, поэтому встреча завершилась вничью.

Фото: twitter.com/ftamsut
На товарищеском матче сборных Германии и Сербии (1:1), который состоялся накануне на стадионе "Фольксваген-Арена" в Вольфсбурге, было задействовано нововведение для болельщиков.

Как сообщает журналист Феликс Тамсут в "Твиттере", для посетителей игры был предоставлен специальный унисекс-туалет.

For the first time, unisex toilets will be in use during Germany’s friendly against Serbia.

Matchgoers also will be also able to choose whether they are checked by male or female steward at the entrance to the stadium, with transgender people in mind.

Progress ???? #GERSRB pic.twitter.com/izJa2xMZqv

— Felix Tamsut (@ftamsut) 20 марта 2019 г.

Болельщики также могли самостоятельно выбирать, кто из стюардов будет их осматривать при входе на стадион – мужчина или женщина.

Фото: Феликс Тамсут
В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года Бундестим предстоит сыграть в группе С с Нидерландами, Северной Ирландией, Эстонией и Беларусью.

Сербская сборная встретится в группе В с Португалией, Украиной, Литвой и Люксембургом.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Федерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборнойФедерация биатлона может отказаться от услуг роSSиянина на должности наставника женской сборной
Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"Лига Европы: Пражская трагедия "Севильи"
Голкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. ФутболГолкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. Футбол
В матче НБА игрок забросил мяч в корзину с 19-ти метров, что является рекордом сезона
Чемпион мира в супертяже Уайлдер и претендент Бризил провели дуэль взглядовЧемпион мира в супертяже Уайлдер и претендент Бризил провели дуэль взглядов
Блок рекламы


Похожие новости
В матче НБА игрок забросил мяч в корзину с 19-ти метров, что является рекордом сезона
"Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  "Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  
Штормовой ветер стал ассистентом гола в матче одной из футбольных лиг АнглииШтормовой ветер стал ассистентом гола в матче одной из футбольных лиг Англии
В матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льдаВ матче Американской хоккейной лиги была заброшена невероятная шайба с рикошетами от борта и льда
В Формуле-1 впервые будет начисляться дополнительное очко за быстрый круг в гонкеВ Формуле-1 впервые будет начисляться дополнительное очко за быстрый круг в гонке
В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой дракуВ матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку
В матче Бундеслиги мяч застрял в снегу после удара игрока по пустым воротамВ матче Бундеслиги мяч застрял в снегу после удара игрока по пустым воротам
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
В благотворительном матче две студенческие хоккейные команды США устроили яркую дракуВ благотворительном матче две студенческие хоккейные команды США устроили яркую драку
На футбольном поле тренировочной базы киевского "Арсенала" сожгли "евробляху"На футбольном поле тренировочной базы киевского "Арсенала" сожгли "евробляху"
Последние новости
Подгружаем последние новости