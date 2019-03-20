ФК "Львов" вознаградил футболистов "Карпат" за нужный результат в поединке против "Мариуполя", - СМИ

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" сыграли домашний поединок вничью с "Мариуполем" (1:1).

После этой игры футболисты львовской команды получили вознаграждение от своих земляков из клуба ФК "Львов", который в свою очередь обыграл "Десну" (1:0) и досрочно на тот момент гарантировал себе место в первой шестерке таблицы, сообщает sportarena.com, ссылаясь на Твиттер журналиста ТК "Футбол" 1/2 Игоря Бурбаса.

"Боссы ФК "Львов", как и обещали, отблагодарили земляков из "Карпат". Каждый, кто отбирал у "Мариуполя" очки, получил благодарность в виде 5 тысяч у.е. Этот результат гарантировал "горожанам" место в первой шестерке, независимо ни от чего", – написал Бурбас.

Тем не менее, несмотря на потерю очков во Львове, "Мариуполь" все же сумел пробиться в первую шестерку УПЛ после ничьи в матче между "Арсеналом-Киев" и "Ворсклой" (2:2).

В свою очередь, ничья в столице Украины дорого стоила футболистам полтавского клуба, которым не хватило одного очка, чтобы войти в шестерку сильнейших.

ФК "Львов" на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 30 очков. У "Мариуполя" 6-я позиция и аналогичное количество очков.

"Карпаты" расположились на 9-м месте (21 очко).