Клубы Украинской Премьер-лиги занимаются приписками посещаемости на 30-40%, - СМИ
Иногда показатели могут завышать и на 100%.
Почти все клубы Украинской Премьер-лиги, включая грандов - "Динамо" и "Шахтер", существенно завышают цифры посещаемости домашних матчей, сообщается в №75 передачи ТаТоТаке.
Украинские клубы прибавляют к реальным цифрам всех обладателей сезонных абонементов, как будто они посещают все поединки по умолчанию.
В среднем, клубы завышают реальную посещаемость на 30-40%, отмечается в передаче.
Но есть матчи, которые посетило минимальное количество зрителей, тогда показатель посещаемости могут завысить и на 100%.
Отметим, что антирекордом посещаемости за всю историю УПЛ остается матч "Олимпик" (Донецк) – "Сталь" (Каменское), состоявшийся в феврале 2018 года. Тогда спортивную арену посетили 84 болельщика.
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20.03.2019 15:16