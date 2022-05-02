УЕФА отстранил роSSийские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение продлить полное отстранение роSSийского футбола на следующий сезон на фоне войны в Украине.

УЕФА принял целый ряд решений, главное из которых - отстранение роSSийских клубов от следующего сезона еврокубковых турниров. РоSSияне не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Заявки РоSSии на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов аннулированы, так как они угрожают репутации УЕФА .

Мужская сборная РоSSии отстранена от розыгрыша Лиги наций и автоматически пойдет на понижение по итогам сезона. Женская сборная не выступит на Евро-2022 летом - в группе ее заменит Португалия.

Результаты сборной РоSSии U-21 в группе отбора на молодежный Евро аннулированы, а состав группы сокращен до пяти участников.

Также от "Финала четырех" по футзалу отстранена женская сборная РоSSии. РоSSийские клубы не будут выступать в футзальной Лиге чемпионов сезона-2022/23.