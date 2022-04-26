Все клубы УПЛ проголосовали за чемпионство "Шахтера" – СМИ

Дончане будут объявлены чемпионами Украины.

Все клубы УПЛ проголосовали за чемпионство
Официальное решение должен утвердить исполком УАФ
© ФК Шахтер

На сегодняшнем заседании клубов УПЛ было решено считать финальную таблицу чемпионата УПЛ 2021/22 по 18-му туру, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, чемпионом с перевесом в 2 пункта будет объявлен "Шахтер". Сообщается, что "за" проголосовали все клубы, включая "Динамо", а решение должен утвердить исполком УАФ.

Также стало известно о том, что розыгрыш Кубка Украины будет аннулирован. Что касается еврокубков нового сезона, то в УЕФА планируют подать заявки "Шахтер" и "Динамо" (Лига чемпионов), "Днепр-1" (Лига Европы), "Заря" и "Ворскла" (Лига конференций).

Напомним, что футбольный сезон из-за военного вторжения РоSSии в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.

Судьба сезона 2022/23 под вопросом и будет зависеть от сроков завершения войны.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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