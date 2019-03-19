France Football опубликовал список Топ-50 лучших тренеров в истории: Лобановский – на шестом месте. Футбол

Из действующих тренеров в первой десятке – Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

France Football опубликовал список Топ-50 лучших тренеров в истории: Лобановский – на шестом месте

Издание France Football опубликовало список из пятидесяти лучших тренеров в истории футбола.

Рейтинг возглавил голландец, бывший наставник "Аякса" и "Барселоны" Ринус Михелс, на второй строчке расположился шотландец Алекс Фергюсон, заработавший имя в "Манчестер Юнайтед", третье место - у итальянца Ариго Сакки, многие годы отдавшего "Милану".

Легендарный советский и украинский тренер Валерий Лобановский занял 6-е место в списке.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

  1. Ринус Михелс (Голландия, Аякс/Барселона);
  2. Алекс Фергюсон (Шотландия, Манчестер Юнайтед);
  3. Арриго Сакки (Италия, Милан);
  4. Йохан Кройфф (Голландия, Аякс/Барселона);
  5. Хосеп Гвардиола (Испания, Барселона/Манчестер Сити);
  6. Валерий Лобановский (СССР/Украина, Динамо);
  7. Эленио Эррера (Аргентина/Франция, Барселона/Интер);
  8. Карло Анчелотти (Италия, Ювентус/Милан/Челси/Реал/Наполи);
  9. Эрнст Хаппель (Австрия, Фейеноорд/Гамбург/Брюгге);
  10. Билл Шенкли (Шотландия, Ливерпуль).

При составлении рейтинга учитывались достижения тренеров с клубами, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние.

Добавим, что француз Зинедин Зидан (Реал) в списке Топ-50 занял 22-е место.


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