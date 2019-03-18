Матчи УПЛ и Кубка Украины перенесены из-за президентских выборов

Исполком ФФУ принял предложение УПЛ перенести матчи чемпионата и Кубка Украины из-за проведения выборов президента Украины.

Таким образом, матчи 23-го тура перенесли с 30 марта на 3 апреля. Это касается клубов, участвующих в 1/4 финала Кубка Украины.

Фото: ffu.ua

Кто не играет в четвертьфинале, может провести матчи 23-го тура 6 апреля.

Матчи 1/4 финала Кубка Украины перенесли с 3 апреля на 6-7 апреля. «Шахтер» примет «Динамо» в воскресенье, 7 апреля.

Даты встреч полуфинала Кубка Украины будут определены дополнительно.

Игры 26-го тура перенесены с 20 на 24 апреля.

Матчи 32-го тура перенесли с 26 на 30 мая.

Переходные игры между УПЛ и первой лигой перенесли с 29 мая и 2 июня на 4 и 8 июня соответственно.

Ранее клубы УПЛ на общих сборах единогласно приняли решение перенести матчи чемпионата и Кубка Украины из-за проведения выборов президента Украины.

Нацполиция Украины указала в письме к УПЛ, что в период с 28 марта по 2 апреля и с 19 по 23 апреля (если будет второй тур) нужно будет направить максимальное количество правоохранителей на участки проведения выборов.

Также перед принятием решения были учтены пожелания руководителей служб безопасности клубов УПЛ, сотрудников ФФУ, УПЛ и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который просил перенос 32-го тура на конец мая.