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2019-03-18
Чемпионат Украины: Борьба обостряется (ВИДЕО)
Третий матч полуфинальной серии между «Днепром» и «Кременчугом», как и ожидалось, был весьма напряженным и малорезультативным.
Исход борьбы решила лишь одна заброшенная в середине игры гостями шайба.
Фото: hckremenchuk.com.ua
ДНЕПР - КРЕМЕНЧУГ - 1-2
Матч №3
ДНЕПР - КРЕМЕНЧУГ - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Ворона (Савченко, Красильников), 31:13.
Вратари: Петров (до - 59:00) - Гордюшин.
16 марта. Херсон. Ледовая арена.
После матче в Кременчуге стало ясно, что в этой паре разборки будут длинными, ведь это коллективы примерно одного уровня, так что игры такие же ровные и непредсказуемые. Подобные матчи вызывают повышенный интерес, поэтому Херсон в эти дни живет хоккеем. По решению руководства «Днепра», было решено по возможности максимально увеличить вместительность арены. Так клуб за воротами установил ступеньки, на которых дополнительно могли разместиться зрители. Таковых набралось без малого еще 100…
Гости с первых минут бросились в атаку, и работы у Олега Петрова было хоть отбавляй. Но роSSийский легионер «Днепра» с задачей справился отменно. Особенно вратарь был хорош, когда к воротам прорывался Иван Савченко. Знать бы тогда, что именно ему было суждено стать героем встречи! Лишь ближе к середине херсонцы начали напоминать самих себя, и теперь уже Никите Гордюшину приходилось творить чудеса. Коллективы долгое время играли предельно аккуратно (в прошлом матче большинство принесло успех «Кременчугу»), и только под конец периода пошли удаления. Но отсутствие у гостей Руслана Ромащенко и Никиты Коваленко ни к чему не привели.
После первого перерыва игра пошла веселее, то есть на встречных курсах. Но гости были быстрее, поэтому херсонцам время от времени приходилось играть за чертой правил. Впрочем, в отличие от прошлой битвы в Кременчуге, теперь в меньшинстве команда играла безупречно. Зато пропустила в равных составах. Гол пришел, как говорят ниоткуда. Алексей Ворона бросил от левой точки вбрасывания, а Петров попросту не успел среагировать на щелчок - 0:1.
Пропущенная шайба на ход матча не повлияла - «Кременчуг» выглядел свежее и острее, а «Днепр» продолжал искать свою игру. Под занавес второго периода хозяева пытались организовать что-то наподобие штурма, но это ни к чему не привело.
В третьей двадцатиминутке херсонцам отступать уже было некуда. Команда побежала вперед, но атакующий пыл сбило удаление Евгения Шулешова. В целом, было видно, что «Днепр» никак не мог найти нужный ему ритм. Гости спокойно и уверенно отбивали все потуги оппонентов, время от времени убегая в опасные контратаки. Одна из них закончилась опасным броском от синей линии Тимура Гриценко - Петров на месте.
За минуту до конца Дмитрий Пидгурский поменял вратаря на шестого игрока, но это не спасло. «Кременчуг», как и раньше, играл спокойно и уверенно. Работы у Гордюшина практически не было.
Серебряный призер победил и вышел вперед в этой полуфинальной серии. Четвертый матч противостояния состоится уже сегодня.
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
БЕЛЫЙ БАРС - ДОНБАСС - 1-2
Матч №3
БЕЛЫЙ БАРС - ДОНБАСС - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ружников, 31:57 - 1:0. Захаров (Гончаров), 34:02 - 1:1. Качан (Ружников, Дурдыев), 59:33 - 2:1.
Вратари: Кучер - Дьяченко.
17 марта. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».
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