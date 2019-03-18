Чемпионат Украины: Борьба обостряется (ВИДЕО)  

Третий матч полуфинальной серии между «Днепром» и «Кременчугом», как и ожидалось, был весьма напряженным и малорезультативным.

Исход борьбы решила лишь одна заброшенная в середине игры гостями шайба.

Фото: hckremenchuk.com.ua

ДНЕПР - КРЕМЕНЧУГ - 1-2

Матч №3

ДНЕПР - КРЕМЕНЧУГ - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Ворона (Савченко, Красильников), 31:13.

Вратари: Петров (до - 59:00) - Гордюшин.

16 марта. Херсон. Ледовая арена.

После матче в Кременчуге стало ясно, что в этой паре разборки будут длинными, ведь это коллективы примерно одного уровня, так что игры такие же ровные и непредсказуемые. Подобные матчи вызывают повышенный интерес, поэтому Херсон в эти дни живет хоккеем . По решению руководства «Днепра», было решено по возможности максимально увеличить вместительность арены. Так клуб за воротами установил ступеньки, на которых дополнительно могли разместиться зрители. Таковых набралось без малого еще 100…

Гости с первых минут бросились в атаку, и работы у Олега Петрова было хоть отбавляй. Но роSSийский легионер «Днепра» с задачей справился отменно. Особенно вратарь был хорош, когда к воротам прорывался Иван Савченко. Знать бы тогда, что именно ему было суждено стать героем встречи! Лишь ближе к середине херсонцы начали напоминать самих себя, и теперь уже Никите Гордюшину приходилось творить чудеса. Коллективы долгое время играли предельно аккуратно (в прошлом матче большинство принесло успех «Кременчугу»), и только под конец периода пошли удаления. Но отсутствие у гостей Руслана Ромащенко и Никиты Коваленко ни к чему не привели.

После первого перерыва игра пошла веселее, то есть на встречных курсах. Но гости были быстрее, поэтому херсонцам время от времени приходилось играть за чертой правил. Впрочем, в отличие от прошлой битвы в Кременчуге, теперь в меньшинстве команда играла безупречно. Зато пропустила в равных составах. Гол пришел, как говорят ниоткуда. Алексей Ворона бросил от левой точки вбрасывания, а Петров попросту не успел среагировать на щелчок - 0:1.

Пропущенная шайба на ход матча не повлияла - «Кременчуг» выглядел свежее и острее, а «Днепр» продолжал искать свою игру . Под занавес второго периода хозяева пытались организовать что-то наподобие штурма, но это ни к чему не привело.

В третьей двадцатиминутке херсонцам отступать уже было некуда. Команда побежала вперед, но атакующий пыл сбило удаление Евгения Шулешова. В целом, было видно, что «Днепр» никак не мог найти нужный ему ритм. Гости спокойно и уверенно отбивали все потуги оппонентов, время от времени убегая в опасные контратаки. Одна из них закончилась опасным броском от синей линии Тимура Гриценко - Петров на месте.

За минуту до конца Дмитрий Пидгурский поменял вратаря на шестого игрока, но это не спасло. «Кременчуг», как и раньше, играл спокойно и уверенно. Работы у Гордюшина практически не было.

Серебряный призер победил и вышел вперед в этой полуфинальной серии. Четвертый матч противостояния состоится уже сегодня.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

БЕЛЫЙ БАРС - ДОНБАСС - 1-2

Матч №3

БЕЛЫЙ БАРС - ДОНБАСС - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ружников, 31:57 - 1:0. Захаров (Гончаров), 34:02 - 1:1. Качан (Ружников, Дурдыев), 59:33 - 2:1.

Вратари: Кучер - Дьяченко.

17 марта. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».