Голкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А. Футбол

Давид Оспина получил травму головы.

Голкипер "Наполи" потерял сознание во время матча Серии А
Давид Оспина
Фото: twitter.com/Cechque

В дебюте поединка 28-го тура итальянской Серии А между командами "Наполи" и "Удинезе" (4:2) случился неприятный эпизод.

Голкипер хозяев Давид Оспина пошел на перехват кросса с фланга и столкнулся с игроком "Удинезе" Игнасио Пуссетто.

В результате, Пуссетто коленом "въехал" в голову Оспине. Голкипер получил сотрясение и некоторое время пролежал на газоне.

Медперсонал Azzurri сумел все-таки вернуть Оспину в игру. Однако под занавес первого тайма Давид потерял сознание и упал на газон. "Наполи" пришлось сделать вынужденную замену.

Оспина был доставлен в больницу, где ему сделали томографию, которая не выявила серьезных последствий травмы. 30-летний колумбийский футболист некоторое время пробудет в отделении интенсивной терапии.

David Ospina's injury before his collapse in today's match against Udinese pic.twitter.com/rxPhWE0QZe

— Billy™ (@MonsignorBilly) 17 марта 2019 г.


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