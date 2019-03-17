"Карпаты" - "Мариуполь" - 1:1. 22 тур. Футбол

Карпаты - Мариуполь - 1:1 (1:1)
 
Голы: Зубков, 9 (0:1). Понде, 33 (1:1).
 
«Карпаты» (Львов): Пеньков, Сандохадзе, Гуйе, Мегремич, Мякушко (Бусько, 89), Гуцуляк, Толочко, Ди Франко, Швед, Йода (Дебелко, 60), Понде (Варгас, 79).
Фото "Карпаты" - "Мариуполь" - 1:1. 22 тур
Фото: fckarpaty.com
 
«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Федорчук, Мишнев (Игнатенко, 89), Пихаленок, Зубков, Вакула (Чурко, 83), Борячук (Путря, 68).
 
Предупреждения: Гуцуляк, 45, Толочко, 50, Дебелко, 73, Ди Франко, 87 - Демири, 14, Мишнев, 21, Яворский, 42, Зубков, 90.
 
Судьи: Копиевский (Кропивницкий), Войтюк (Запорожье), Приступа (Киев).
 
17 марта. Львов. «Украина». 3 623 зрителей.
 
Для «Мариуполя» матч с «Карпатами» считался моментом истины. Ведь победа во Львове гарантировала команде место в топ-6. Неудивительно, что Александр Бабич сделал ставку на атаку, создав в центре поля креативный треугольник Федорчук - Мишнев - Пихаленок. Борячуку, который играл на острие, с флангов помогали Вакула и Зубков.
 
Квартет защитников составили (справа налево) - Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири. Наконец на последнем рубеже играл Худжамов.
 
Уже на 3-й минуте приазовцы обозначили свои атакующие намерения. Зубков здорово забросил мяч в штрафную - Вакула в борьбе с Садохидзе пробить не сумел. Затем Пихаленок с Зубковым вскрыли правый фланг - Александр нашел в штрафной Борячука. Андрей пробил с острого угла - Пеньков на месте.
 
Львовяне огрызнулись на 8-й минуте. Понде с фланга прострелил на Шведа. Марьян метров с 12-ти пробил выше ворот. И буквально сразу же «Мариуполь» вышел вперед. Зубков ушел от Сандохидзе и обводящим ударом переиграл Пенькова.
 
После забитого мяча приазовцы продолжали играть в свой футбол. Подопечные Александра Бабича уверенно контролировали мяч (в середине тайма владение мячом гостями достигло отметки в 57%) и старались организовывать фланговые выпады (на правой бровке активно действовала связка Полегенько - Зубков). Однако постепенно львовяне перехватили инициативу, заставив приазовцев отойти к своим воротам. Опасно издали «стрелял» Мякушко, а с мощным ударом Шведа справился Худжамов. На 33-й минуте хозяева сравняли счет. Понде замкнул прострел Мячкушко справа.
 
В конце тайма гости вновь завладели мячом. На 41-й минуте мариупольцы разыграли интересную комбинацию, в финальной стадии которой Демири мастерски навесил - Борячук с линии вратарской пробил чуть выше ворот.
 
После перерыва мариупольцы с ходу включились в игру. Зубков, избежав офсайда, ворвался справа в штрафную, но прострелить на Вакулу не сумел - Гуйе был надежен. В следующей атаке Федорчук пробил издали - выше. На 52-й минуте Борячук после передачи Пихаленка мощно «выстрелил» с угла штрафной - Пеньков перевел мяч на угловой. Не проходит и минуты, как Пихаленок неплохо «приложился» к мячу метров с 20-ти - мяч просвистел над перекладиной. Затем два момента было у Борячука. Сперва удар Андрея с линии штрафной после прохода Вакулы заблокировал защитник. А затем Пихаленок вывел нападающего почти один на один с голкипером — Пеньков дуэль выиграл. В ответной атаке Швед прорвался на свидание с Худжамовым — Рустам заблокировал удар нападающего.
 
На 62-й минуте Пихаленок зацепился в штрафной за мяч после прострела Вакулы и отдал мяч под удар Борячуку. Андрей с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол — чуть неточно.
 
В середине тайма хозяева отодвинули игру в центр поля. Но не надолго - где-то на 70-й минуте приазовцы вновь перехватили инициативу. Вакула совершил несколько сольных проходов, Пихаленок продолжал раздавать острые передачи, а Зубков «таранить» правый фланг. Не хватало лишь самой малости - последней передачи и точного удара.
 
На 78-й минуте Путря оказался на хорошей позиции, но лайнсмен «зажег флаг», зафиксировав довольно сомнительный офсайд. Это было отнюдь не первое странное судейское решение. В первом тайме арбитр матча Копиевский «посадил» приазовцев на свисток и раздал три необязательных «горчичника» Мишневу, Демири и Яворскому. В то же время на идентичные фолы со стороны львовян (Ди Франко играл очень и очень грубо и заслужил на предупреждение еще в первой половине) никак не реагировал.
 
А на 88-й минуте Швед убежал на рандеву с Худжамовым (показалось, что Марьян был в положении вне игры) и пробил выше ворот.
 


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