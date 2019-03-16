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2019-03-16
Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира!
Женская сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Норвежская команда в составе Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тириль Экхофф и Марты Ольсбу Ройселанн показала результат 1 час 12.00,1 секунды.
Фото: biathlonworld.com
Второе место заняла команда Швеции (отставание - 24,3 секунды), третье - Украины (35,1).
Отметим, что украинки показали лучшую стрельбу в эстафетной гонке, использовав всего пять дополнительных патронов.
Эстерсунд (Швеция)
Чемпионат мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - 1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп. патронов)
2. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) - отставание 24,3 (0+6)
3. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко) - 35,1 (0+5)
4. Германия (Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер) - 35,6 (1+14)
5. РоSSия (Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт) - 43,6 (0+12)
6. Словакия (Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова) - 53,1 (0+9).
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