Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира!

Женская сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
 
Норвежская команда в составе Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тириль Экхофф и Марты Ольсбу Ройселанн показала результат 1 час 12.00,1 секунды.
Фото Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали чемпионата мира!
Фото: biathlonworld.com
 
Второе место заняла команда Швеции (отставание - 24,3 секунды), третье - Украины (35,1).
 
Отметим, что украинки показали лучшую стрельбу в эстафетной гонке, использовав всего пять дополнительных патронов.
 
Эстерсунд (Швеция)
 
Чемпионат мира
 
Женщины
 
Эстафета 4 х 6 км
 
1. Норвегия (Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) - 1:12.00,1 (1шт. круг + 8 доп. патронов)
 
2. Швеция (Лина Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) - отставание 24,3 (0+6)
 
3. Украина (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко) - 35,1 (0+5)
 
4. Германия (Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн, Лаура Дальмайер) - 35,6 (1+14)
 
5. РоSSия (Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт) - 43,6 (0+12)
 
6. Словакия (Ивона Фиалкова, Терезия Полиакова, Анастасия Кузьмина, Паулина Фиалкова) - 53,1 (0+9).
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCIБританский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". ФутболХулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"
Лига 1: "Лион" упустил победу за две минутыЛига 1: "Лион" упустил победу за две минуты
Лига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничьюЛига 1: "Монако" и "Бордо" сыграли вничью
Блок рекламы


Похожие новости
В матче чемпионата НБА центровые устроили между собой дракуВ матче чемпионата НБА центровые устроили между собой драку
Матч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мышиМатч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мыши
Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!
"Днепр" в третий раз подряд выиграл Кубок Украины
Кубок Украины: Увертюра сезона в ЧерниговеКубок Украины: Увертюра сезона в Чернигове
Биатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мираБиатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мира
Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвыВо время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Кубок Украины: Шестая вершина "Химика"Кубок Украины: Шестая вершина "Химика"
Кубок Украины: Исторический трофей "Динамо-НПУ"Кубок Украины: Исторический трофей "Динамо-НПУ"
Молодежные команды "Олимпика" исключены из чемпионатаМолодежные команды "Олимпика" исключены из чемпионата
Последние новости
Подгружаем последние новости