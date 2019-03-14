Шевченко на ТВ-канале спел куплет знаменитой песни фанатов "Милана" о самом себе. Футбол

Вышло похоже.

Шевченко на ТВ-канале спел куплет знаменитой песни фанатов "Милана" о самом себе
Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины и экс-легенда "Милана" Андрей Шевченко спел на итальянском языке песню фанов "россонери" о самом себе.

Украинец, продемонстрировал вокальные способности на канале DAZN Italia, где он работает экспертом.

"Non ? Brasiliano per?, che gol che fa, Il fenomeno lascialo l?, Qu? c'? Sheva, Sheva!" (Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте "Феномена" (Роналдо). Это Шева, Шева!)", - речитативом исполнил Шевченко.

Love this from Sheva...

???pic.twitter.com/g9NaHji7aZ

— SempreMilan (@SempreMilanCom) 13 марта 2019 г.
Напомним, Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006-й год. Украинец провел за клуб 227 матчей, в которых забил 127 голов.

Вместе с "Миланом" Андрей становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В составе "Милана" Шевченко был награжден "Золотым мячом" как лучший игрок в Европе.

Также во время выступления за "россонери" Шевченко был награжден званием Героя Украины.


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