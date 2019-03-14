Шевченко на ТВ-канале спел куплет знаменитой песни фанатов "Милана" о самом себе. Футбол
Вышло похоже.
Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины и экс-легенда "Милана" Андрей Шевченко спел на итальянском языке песню фанов "россонери" о самом себе.
Украинец, продемонстрировал вокальные способности на канале DAZN Italia, где он работает экспертом.
"Non ? Brasiliano per?, che gol che fa, Il fenomeno lascialo l?, Qu? c'? Sheva, Sheva!" (Он не бразилец, но сколько красивых голов забивает. Оставьте "Феномена" (Роналдо). Это Шева, Шева!)", - речитативом исполнил Шевченко.
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