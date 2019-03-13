Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов. Футбол

"Барселона" и "Ливерпуль" пополнили состав участников 1/4 финала.

Определился заключительный тандем участников четвертьфинала Лиги Чемпионов

В Барселоне и Мюнхене состоялись два заключительных матча стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как в паре "Барселона" - "Лион", так и в паре "Бавария" - "Ливерпуль" квартет участников начинал поединки с чистого листа - первые матчи завершились нулевой ничьей.

Ответные поединки были куда результативней.

В матче в столице Каталонии было забито 6 мячей - победа хозяев 5:1.

В матче в столице Баварии голов было забито на два меньше - победа гостей 3:1. Причем, все голы записали на свой счет футболисты "Ливерпуля", включая один автогол.

Еще один английский клуб в четвертьфинале ЛЧ, который лишил шансов туда пройти последнего представителя Бундеслиги.


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