Бекхэм был ошарашен видом памятника самому себе. Футбол

Известный британский телеведущий, который на американском ТВ ведет популярное шоу "The Late Late Show" Джеймс Корден решил подшутить над бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

2 марта возле стадиона команды "Лос-Анджелес Гэлакси", за который легенда выступал с 2008 по 2012 годы, состоялось открытие памятника в честь Дэвида.

За пару дней до мероприятия, экс-футболиста должны были пригласить на предварительный показ статуи.

Джеймс Корден воспользовался этой ситуацией и подшутил над англичанином: комик организовал презентацию памятника, который был абсолютно не похож на Бекхэма.

При первом взгляде на "памятник" реакция Бекхэма была прогнозируемо лаконична. Нецензурные выражения явно превалировали над цензурными словами.

Апогей начинается на 5:00 просмотра.