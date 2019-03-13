В Формуле-1 впервые будет начисляться дополнительное очко за быстрый круг в гонке
Революционное решение утверждено ФИА.
Предложение начислять дополнительное очко за лучший круг в гонке получило поддержку Стратегической группы и Комиссии Формулы 1 – таковы результаты электронного голосования, завершившегося в понедельник.
Всемирный совет Международной федерации автоспорта (FIA) утвердил правило, сообщается на официальном сайте организации.
Уже начиная с Гран-При Австралии, который стартует в ближайший уик-энд, гонщик, ставший автором самого быстрого круга, будет получать один призовой балл.
Это очко будет идти как в личный зачет, так и в зачет Кубка конструкторов.
Однако есть одно обязательное условие: пилот должен финишировать в гонке в первой десятке.
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13.03.2019 13:44