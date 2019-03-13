Хулиган, ударивший капитана "Астон Виллы" во время матча Чемпионшипа заплатит Грилишу 100 тыс. фунтов. Футбол

Суд был быстрым и справедливым.

Хулиган, ударивший капитана "Астон Виллы" во время матча Чемпионшипа заплатит Грилишу 100 тыс. фунтов
Джек Грилиш показывает. что не хватает еще одного ноля до полной суммы компенсации
Фото: Астон Вилла"

Фанат, который напал на капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша во время воскресного дерби с "Бирмингемом", был приговорен к 14 неделям тюремного заключения, сообщает Sky Sports News.

Напомним, в дебюте поединка на "Сент-Эндрюс" Пол Митчелл выбежал на поле и ударил Грилиша в затылок.

На следующий день после матча состоялось заседание суда по этому делу. Митчелл признал свою вину. За свой поступок хулиган получил 14 недель тюремного заключения.

Также он заплатит 350 тыс. фунтов штрафа, из них 100 тыс. составит компенсация самому Грилишу. Кроме того, Митчеллу запрещено посещать футбольные матчи на протяжении десяти лет.

Отметим, что победный гол в матче забил именно Грилиш и "Астон Вилла" выиграла 1:0.

После матча капитан "виллиан" назвал этот день самым счастливым днем в своей жизни.


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