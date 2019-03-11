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Матч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мыши Зрители и игроки пережили несколько неприятных секунд. Фото: twitter НБА между командами "Сан-Антонио Спёрз" и "Милуоки Бакс" (121114), который накануне прошел в техасском Центр Эй-Ти-энд-Ти был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши. Матч регулярного чемпионатамежду командами "Сан-Антонио Спёрз" и "Милуоки Бакс" (121114), который накануне прошел в техасском Центр Эй-Ти-энд-Ти был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши. Некоторые, включая игроков, были напуганы не прошенным гостем. . @EBled2 wanted nothing to do with those undefeated San Antonio bats ? pic.twitter.com/YNfCOoP8WJ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 марта 2019 г. Spurs have a serious bat problem ? pic.twitter.com/F2WYYDSByF — Bleacher Report (@BleacherReport) 11 марта 2019 г.

LB.ua

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