Матч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мыши

Зрители и игроки пережили несколько неприятных секунд.

Фото: twitter
Матч регулярного чемпионата НБА между командами "Сан-Антонио Спёрз" и "Милуоки Бакс" (121114), который накануне прошел в техасском Центр Эй-Ти-энд-Ти был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши.

Некоторые, включая игроков, были напуганы не прошенным гостем.

.@EBled2 wanted nothing to do with those undefeated San Antonio bats ? pic.twitter.com/YNfCOoP8WJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 марта 2019 г.

Spurs have a serious bat problem ? pic.twitter.com/F2WYYDSByF

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 марта 2019 г.


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