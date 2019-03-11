Матч чемпионата НБА был прерван из-за появления летучей мыши
Зрители и игроки пережили несколько неприятных секунд.
Фото: twitter
Матч регулярного чемпионата НБА между командами "Сан-Антонио Спёрз" и "Милуоки Бакс" (121114), который накануне прошел в техасском Центр Эй-Ти-энд-Ти был прерван в третьей четверти из-за появления на арене летучей мыши.
Некоторые, включая игроков, были напуганы не прошенным гостем.
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