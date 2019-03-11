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2019-03-11
Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира!
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
27-летний спортсмен показал результат 31 минута 54,1 секунды.
Дмитрий Пидручный. Фото: biathlonworld.com
Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание - 8,3 секунды), третье место занял француз Кантен Фийон Майе (17,7).
Эстерсунд (Швеция)
Чемпионат мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Дмитрий Пидручный (Украина) - 31.54,1 (2 шт. круга)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) - отставание 8,3 (5)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 17,7 (3)
4. Тарьей Бе (Норвегия) - 18,1 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) - 27,8 (2)
6. Андрей Расторгуев (Латвия) - 40,8 (1).
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