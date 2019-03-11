Новостей.COM ⇒ Спорт

Пидручный завоевал золотую медаль на чемпионате мира! Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен показал результат 31 минута 54,1 секунды. Дмитрий Пидручный. Фото: biathlonworld.com Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание - 8,3 секунды), третье место занял француз Кантен Фийон Майе (17,7). Эстерсунд (Швеция) Чемпионат мира Мужчины Гонка преследования 12,5 км 1. Дмитрий Пидручный (Украина) - 31.54,1 (2 шт. круга) 2. Йоханнес Бе (Норвегия) - отставание 8,3 (5) 3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 17,7 (3) 4. Тарьей Бе (Норвегия) - 18,1 (1) 5. Мартен Фуркад (Франция) - 27,8 (2) 6. Андрей Расторгуев (Латвия) - 40,8 (1). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.