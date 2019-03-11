Новостей.COM ⇒ Спорт

Кубок мира: Виттоцци обошла Вирер в общем зачете Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци вернулась на первое место в общем зачете Кубка мира. 24-летняя спортсменка заняла 10-е место в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 763 очка. Лиза Виттоцци. Фото: biathlonworld.com Второе место занимает еще одна итальянка Доротея Вирер (758), третье - представительница Словакии Анастасия Кузьмина (718). Общий зачет (ж) 1 (2). Лиза Виттоцци (Италия) - 763 (+31) 2 (1). Доротея Вирер (Италия) - 758 (+21) 3 (3). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 718 (+38) 4 (4). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 699 (+43) 5 (5). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 598 (+24) 6 (6). Паулина Фиалкова (Словакия) - 526 (0).

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.