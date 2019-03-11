Кубок мира: Виттоцци обошла Вирер в общем зачете

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци вернулась на первое место в общем зачете Кубка мира.
 
24-летняя спортсменка заняла 10-е место в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и набрала 763 очка.
Фото Кубок мира: Виттоцци обошла Вирер в общем зачете
Лиза Виттоцци. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место занимает еще одна итальянка Доротея Вирер (758), третье - представительница Словакии Анастасия Кузьмина (718).
 
Общий зачет (ж)
 
1 (2). Лиза Виттоцци (Италия) - 763 (+31)
 
2 (1). Доротея Вирер (Италия) - 758 (+21)
 
3 (3). Анастасия Кузьмина (Словакия) - 718 (+38)
 
4 (4). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 699 (+43)
 
5 (5). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 598 (+24)
 
6 (6). Паулина Фиалкова (Словакия) - 526 (0).


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