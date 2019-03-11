"Днепр" в третий раз подряд выиграл Кубок Украины

Днепровский баскетбольный клуб "Днепр" в третий раз подряд стал обладателем Кубка Украины.

В финальном поединке команда Дениса Журавлева победила БК "Одесса" со счетом 74:69, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Самым результативным игроком встречи стал лидер "Днепра" Станислав Тимофеенко, записавший в свой актив 24 очка, а также сделавший 9 подборов при 4-х потерях. MVP финала признан Александр Мишула из "Днепра", набравший 20 очков.

В прошлом и позапрошлом году "Днепр" также праздновал победу в Кубке Украины. В 2018-м подопечные Журавлева обыграли в решающем матче "Химик" (78:71), а в 2017-м - "Будивельник" (86:82).