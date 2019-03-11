"Днепр" в третий раз подряд выиграл Кубок Украины

Днепровцы победили БК "Одесса" со счетом 74:69.

Днепровский баскетбольный клуб "Днепр" в третий раз подряд стал обладателем Кубка Украины.

В финальном поединке команда Дениса Журавлева победила БК "Одесса" со счетом 74:69, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Самым результативным игроком встречи стал лидер "Днепра" Станислав Тимофеенко, записавший в свой актив 24 очка, а также сделавший 9 подборов при 4-х потерях. MVP финала признан Александр Мишула из "Днепра", набравший 20 очков.

В прошлом и позапрошлом году "Днепр" также праздновал победу в Кубке Украины. В 2018-м подопечные Журавлева обыграли в решающем матче "Химик" (78:71), а в 2017-м - "Будивельник" (86:82).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCIБританский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победуБоец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячейЛига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей
Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвыВо время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Яркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге ЧемпионовЯркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок мира: Виттоцци обошла Вирер в общем зачетеКубок мира: Виттоцци обошла Вирер в общем зачете
Херманн выиграла гонку преследования на ЧМХерманн выиграла гонку преследования на ЧМ
Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМНорвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ
Кубок Украины: Увертюра сезона в ЧерниговеКубок Украины: Увертюра сезона в Чернигове
Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"
Йохауг выиграла очередное золото ЧМЙохауг выиграла очередное золото ЧМ
Кубок Италии: "Лацио" и "Милан" сыграли вничьюКубок Италии: "Лацио" и "Милан" сыграли вничью
Кубок Украины: Шестая вершина "Химика"Кубок Украины: Шестая вершина "Химика"
Кубок Украины: Исторический трофей "Динамо-НПУ"Кубок Украины: Исторический трофей "Динамо-НПУ"
Йоханнес Бе впервые выиграл малый Хрустальный глобус в спринтеЙоханнес Бе впервые выиграл малый Хрустальный глобус в спринте
Последние новости
Подгружаем последние новости