Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол

В Бирмингеме прошло горячее дерби.

 

Джек Грилиш
Фото: Астон Вилла"
Джек Грилиш
В матче 36-го тура Чемпионшипа (второй по значимости английской футбольной лиге) в Бирмингеме прошло дерби – клуб "Бирмингем" принимал своих земляков из "Астон Виллы".

 

В самом дебюте поединка произошел дикий, как для английского футбола, эпизод.

На поле выбежал фан "Бирмингема" и ударом кулаком в затылок отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Стюарды оперативно обезвредили хулиганана, который был задержан и арестован.

 

Jack Grealish just got dropped by a pitch invader pic.twitter.com/et9S02ns4F

— Coach (@Spudlago) 10 марта 2019 г.
Стоит добавить, что инцидент не отразился на бойцовских качествах капитана "виллианов".

 

В середине второго тайма на "Сент-Эндрюс" Грилиш забил единственный гол в матче.

 

Фото: Астон Вилла"

 

Jack Grealish Goal Against Birmingham City 0-1 10/03/19 #AVFC #JackGrealish pic.twitter.com/gQ8DXOBlGW

— ?????? ????? - Cystic Fibrosis (@NormalLife7) 10 марта 2019 г.



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