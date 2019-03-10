Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы". Футбол
В Бирмингеме прошло горячее дерби.
В самом дебюте поединка произошел дикий, как для английского футбола, эпизод.
На поле выбежал фан "Бирмингема" и ударом кулаком в затылок отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша.
Стюарды оперативно обезвредили хулиганана, который был задержан и арестован.
Jack Grealish just got dropped by a pitch invader— Coach (@Spudlago)
pic.twitter.com/et9S02ns4F 10 марта 2019 г.
В середине второго тайма на "Сент-Эндрюс" Грилиш забил единственный гол в матче.
Jack Grealish Goal Against Birmingham City 0-1 10/03/19— ?????? ????? - Cystic Fibrosis (@NormalLife7)
#AVFC #JackGrealish pic.twitter.com/gQ8DXOBlGW 10 марта 2019 г.
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