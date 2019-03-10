Футболист едва не разбился, празднуя свой гол в чемпионате Японии
Андерсон Лопеш очень рисковал.
В календарном матче японской Джей Лиги команда "Консадоле Саппоро" на домашней арене переиграла "Симидзу-С-Палс" 5:2.
В составе хозяев покером отметился бразильский легионер Андерсон Лопеш.
Стоит отметить, что после своего второго гола бразилец испытал противоречивые чувства.
Вначале Андерсона захлестнули положительные эмоции и на этой волне он перепрыгнул заградительный бетонный барьер, окружавший футбольное поле.
Однако бразилец не учел, что обычно за барьером на японских стадионах вырыт несколькометровый ров. Именно с этой высоты Лопеш и упал на бетон.
Арбитру встречи пришлось прервать поединок, пока медики приводили в чувство бразильца.
К счастью, форвард команды из столицы зимних Олимпийских игр-1972 отделался совсем нелегким, но все же испугом.
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