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2019-03-07
Один из ведущих игроков "Реала" отказался ехать в автобусе вместе с командой на матч с "Аяксом"
Иско не сел в автобус, чтобы ехать на "Сантьяго Бернабеу".
Фото: Marca
Иско
Таким образом игрок сборной Испании выразил свой протест решению главного тренера "королевского" клуба Сантьяго Солари не включать его в заявку команды на этот матч.
Иско вообще не был замечен на спортивной арене во время поединка с "Аяксом", уточняет издание.
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