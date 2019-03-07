Один из ведущих игроков "Реала" отказался ехать в автобусе вместе с командой на матч с "Аяксом"

Иско не сел в автобус, чтобы ехать на "Сантьяго Бернабеу".

 

Иско
Фото: Marca
Иско
Полузащитник "Реала" Иско Аларкон отказался ехать в автобусе вместе с командой на ответный матч Лиги Чемпионов против "Аякса" (1:4), который прошел накануне на "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

 

Таким образом игрок сборной Испании выразил свой протест решению главного тренера "королевского" клуба Сантьяго Солари не включать его в заявку команды на этот матч.

Иско вообще не был замечен на спортивной арене во время поединка с "Аяксом", уточняет издание.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победуБоец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Примера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . Футбол
Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"Примера: "Эйбар" выиграл у "Сельты"
Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячейЛига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей
Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвыВо время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Блок рекламы


Похожие новости
В благотворительном матче две студенческие хоккейные команды США устроили яркую дракуВ благотворительном матче две студенческие хоккейные команды США устроили яркую драку
Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвыВо время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Номер не прошел: капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки. ФутболНомер не прошел: капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки. Футбол
В Первой лиге еще на один футбольный клуб стало меньшеВ Первой лиге еще на один футбольный клуб стало меньше
FIFA запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных "окон". ФутболFIFA запретила "Челси" регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных "окон". Футбол
Абрамович потратил на зарплаты игроков "Челси" 2,76 млрд фунтов, - СМИ. ФутболАбрамович потратил на зарплаты игроков "Челси" 2,76 млрд фунтов, - СМИ. Футбол
Второй раз в истории Лиги Чемпионов оба матча игрового дня 1/8 финала завершились без головВторой раз в истории Лиги Чемпионов оба матча игрового дня 1/8 финала завершились без голов
Удар клюшкой в пах - предматчевый ритуал игроков действующих победителей Кубка Стэнли
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удараВ драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Украина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалуУкраина сыграет с РоSSией в матче за 3-е место женского чемпионата Европы по футзалу
Последние новости
Подгружаем последние новости