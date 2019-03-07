Один из ведущих игроков "Реала" отказался ехать в автобусе вместе с командой на матч с "Аяксом"

Иско не сел в автобус, чтобы ехать на "Сантьяго Бернабеу".

Фото: Marca Иско

Полузащитник "Реала" Иско Аларкон отказался ехать в автобусе вместе с командой на ответный матч Лиги Чемпионов против "Аякса" (1:4), который прошел накануне на "Сантьяго Бернабеу", сообщает Marca.

Таким образом игрок сборной Испании выразил свой протест решению главного тренера "королевского" клуба Сантьяго Солари не включать его в заявку команды на этот матч.

Иско вообще не был замечен на спортивной арене во время поединка с "Аяксом", уточняет издание.