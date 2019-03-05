"Ювентус" готов выложить за 19-летнего игрока 120 млн евро, - AS. Футбол

Жоау Фелиш может продолжить карьеру в "Ювентусе".

"Ювентус" готов выложить за 19-летнего игрока 120 млн евро, - AS
Жоау Фелиш
Фото: as.com

"Ювентус" предложил "Бенфике" 120 млн евро за 19-летнего португальца Жоау Фелиша, сообщает AS.

Эта сумма прописана в контракте Фелиша в качестве отступных, отмечает издание.

Президент "Бенфики" Луис Фелиппе Виейра встретился в Турине со спортивным директором "Юве" Фабио Паратичи и был проинформирован о том, что туринский клуб готов заплатить необходимую сумму клаусулы.

На их встрече также присутствовал агент футболиста Жорже Мендеш, уточняет AS.

Отметим, на Фелиша также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне полузащитник провел 28 матчей за "орлов", в которых забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач.


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