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Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей "Лион" с разгромным счетом обыграл "Тулузу" в матче 27-го тура чемпионата Франции. Дублем отметился форвард Мусса Дембеле. Фото: ol.fr "Лион" набрал 49 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. "Тулуза" с 28 баллами занимает 15-ю строчку. Чемпионат Франции Лига 1 27-й тур "Лион" - "Тулуза" - 5:1 (3:1) Голы: Депай, 10 (1:0). Доссеви, 15 (1:1). Траоре, 30 (2:1). Н.Фекир, 35 - с пенальти (3:1). Дембеле, 67 (4:1). Дембеле, 71 (5:1). "Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди (Рафаэл да Силва, 72), Депай, Н.Фекир, Тузар, Ндомбеле, Дембеле (Я.Фекир, 79), Траоре (Террье, 84). "Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Каюзак, Сангаре, Сидибе (Дурмаз, 61), Доссеви, Градель, Жан (Саного, 54). Предупреждения: Жюльен, 45. Каюзак, 56. Удаление: Каюзак, 83. Судья: Леонар. 3 марта. Лион. Стадион "Люмьер".

Спорт-Экспресс

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