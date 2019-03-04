Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей

"Лион" с разгромным счетом обыграл "Тулузу" в матче 27-го тура чемпионата Франции.
 
Дублем отметился форвард Мусса Дембеле.
Фото Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей
Фото: ol.fr
 
"Лион" набрал 49 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице.
 
"Тулуза" с 28 баллами занимает 15-ю строчку. 
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
27-й тур 
 
"Лион" - "Тулуза" - 5:1 (3:1)
 
Голы: Депай, 10 (1:0). Доссеви, 15 (1:1). Траоре, 30 (2:1). Н.Фекир, 35 - с пенальти (3:1). Дембеле, 67 (4:1). Дембеле, 71 (5:1). 
 
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди (Рафаэл да Силва, 72), Депай, Н.Фекир, Тузар, Ндомбеле, Дембеле (Я.Фекир, 79), Траоре (Террье, 84).
 
"Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Каюзак, Сангаре, Сидибе (Дурмаз, 61), Доссеви, Градель, Жан (Саного, 54).
 
Предупреждения: Жюльен, 45. Каюзак, 56. 
 
Удаление: Каюзак, 83. 
 
Судья: Леонар.
 
3 марта. Лион. Стадион "Люмьер".


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