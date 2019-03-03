Примера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . Футбол

Два класико за три дня - это что-то из хоккейно-баскетбольного плей-офф, когда матчи одних и тех же соперников идут друг за другом. Хорошая возможность для тренеров сделать быструю работу над ошибками в полевых условиях - так и проверяется гибкость их решений, если команда, уступившая накануне в пух и прах, вдруг громит оппонента уже на следующий день.
"Реал" от такого варианта не отказался бы. Особенно учитывая, что домашние 0:3 в ответном полуфинале Кубка Испании стали результатом, скорее, собственных ошибок, нежели блестящей игры "Барсы". Причем композиционно футбол "сливочных" в среду был исключительно хорош - просто все удары летели мимо, а те, что попадали в створ, останавливал тер Штеген. Как исправить такие ошибки? Поставить свечку, снять порчу?
В итоге Сантьяго Солари, вместо того, чтобы сохранить композицию, внес ряд неочевидных правок, разрушивших ее - как до матча, так и по ходу игры.
С одной стороны, он сохранил акцент на Винисиусе, который был самым опасным игроком мадридцев в первом класико этой недели. Ключевое слово – "был". Мог ли Солари предположить, что тренерский штаб сине-гранатовых разберет на атомы все неудачные действия своей обороны в игре против 18-летнего бразильца? Конечно, мог. Тогда почему упорно продолжил строить игру через него, даже когда стало ясно, что Эрнесто Вальверде нашел средство для его противодействия, заменив на правом краю обороны Семеду на Роберто? Каталонский универсал приклеился к Винисиусу, и весь талант последнего сразу потух.
С другой стороны, аргентинский тренер "Реала" убрал из линии атаки самого полезного своего игрока, Васкеса, и заменил его на Бэйла. В результате пострадали и нападение, и защита – валлиец не так цепляется за мяч впереди и физически не способен так отрабатывать в обороне, как это делает испанец. Поэтому Карвахаль регулярно чувствовал себя брошенным на амбразуру, сквозь прорезь которой на него смотрели Альба и Дембеле, и настолько вымотался к перерыву, что во втором тайме стал допускать много несвойственных ему ошибок.
"Реалу" повезло еще, что у Дембеле вечер не задался с самого начала – француз плохо вошел в игру, несколько раз подарив мяч сопернику, и не слишком удачно действовал на протяжении всего матча. Поэтому гол "Барсы" и пришел с противоположной от него, правой бровки – Регилон выдернулся на Роберто, тот здорово покатил мяч на Ракитича, которого упустил Рамос, и хорват спокойно перекинул мяч через Куртуа. Вспоминая, как хладнокровно реализовали каталонцы все свои моменты в среду, я предположил бы, что вместо крови им недавно залили фреон.
С обороной у "Королевского клуба" вообще было несладко – особенно на фоне очень качественной игры их сине-гранатовых визави. Пока Лангле и Пике ложились под все удары, Рамос с Регилоном еще дважды позволили гостям создать опасные моменты в своей зоне до перерыва, но Месси сначала не попал в ворота, а потом получил по лицу от мадридского капитана. Момент едва не закончился потасовкой.
Аргентинец, просидев на сухом пайке всю кубковую встречу – из-за Каземиру, который был его личным телохранителем в тот вечер, – в субботу был по-спортивному зол и напорист. Бразильский опорник "Реала" уже не играл так строго по Лео, и хоть тот не забил, но проблем от него было в разы больше, чем в среду. Интересно, это Солари изменил задачу Каземиру, или Месси придумал, как освободиться от опеки?
Когда пришло время замен, главный тренер "Реала" продолжил удивлять. На поле так и не появился Васкес или Себальос, зато атакующего полузащитника Крооса заменил более оборонительный Вальверде, а на последние 15 минут вышел Иско, который в 2019 году играл в футбол чуть больше 200 минут. В этом компоненте Вальверде полностью переиграл Солари: замены Муравья сработали на 200% - и это при том, что Коутинью не показал абсолютно ничего, а Семеду провел на поле считанные секунды. Все 200% на счету Видаля, который блестяще отыграл свои 20 минут, добавив "Барсе" жесткости и брутальности - кости мадридцев захрустели, а шансы отыграться сошли на нет.
Два класико за три дня стали первым большим экзаменом для Солари на посту в "Реале" - и аргентинец этот экзамен провалил. "Сливочные" остались без Кубка и, похоже, без чемпионства – 12 очков отставания за 12 оставшихся туров отыграть будет невероятно сложно. "Барселона" вновь покорила Мадрид.
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