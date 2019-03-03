Примера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . Футбол

Как решения главного тренера "Реала" привели ко второму за неделю поражению от каталонцев.

"Реал" - "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Ракитич, 26.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Модрич, Каземиру (Иско, 76), Кроос (Вальверде, 55), Бэйл (Асенсио, 61), Бензема, Винисиус Жуниор.

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Семеду, 90+2), Артур (Видаль, 71), Месси, Суарес, Дембеле (Коутинью, 78).

Предупреждения: Бускетс, 2. Серхио Рамос, 61. Лангле, 63. Асенсио, 82. Карвахаль, 89.

Судья: Ундиано Мальенко.

2 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Два класико за три дня - это что-то из хоккейно-баскетбольного плей-офф, когда матчи одних и тех же соперников идут друг за другом. Хорошая возможность для тренеров сделать быструю работу над ошибками в полевых условиях - так и проверяется гибкость их решений, если команда, уступившая накануне в пух и прах, вдруг громит оппонента уже на следующий день.

С другой стороны, аргентинский тренер "Реала" убрал из линии атаки самого полезного своего игрока, Васкеса, и заменил его на Бэйла. В результате пострадали и нападение, и защита – валлиец не так цепляется за мяч впереди и физически не способен так отрабатывать в обороне, как это делает испанец. Поэтому Карвахаль регулярно чувствовал себя брошенным на амбразуру, сквозь прорезь которой на него смотрели Альба и Дембеле, и настолько вымотался к перерыву, что во втором тайме стал допускать много несвойственных ему ошибок.

"Реалу" повезло еще, что у Дембеле вечер не задался с самого начала – француз плохо вошел в игру , несколько раз подарив мяч сопернику, и не слишком удачно действовал на протяжении всего матча. Поэтому гол "Барсы" и пришел с противоположной от него, правой бровки – Регилон выдернулся на Роберто, тот здорово покатил мяч на Ракитича, которого упустил Рамос, и хорват спокойно перекинул мяч через Куртуа. Вспоминая, как хладнокровно реализовали каталонцы все свои моменты в среду, я предположил бы, что вместо крови им недавно залили фреон.