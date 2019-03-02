Вице-президент "Карпат" подал в отставку после скандального видео. Футбол

Ранее Смалийчук обзывал болельщиков клуба "овцами".

Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что уходит в отставку.

Причиной стало видео, на котором фанаты "Карпат" поют матерные песни в адрес футбольного клуба "Львов".

Видео было обнародовано 1 марта на сайте Трибуна.

На нем фанаты "Карпат" вместе с вице-президентом клуба распевают оскорбительные речевки.

Фото: стоп-кадр видео

Заявление Смалийчука об отставке появилось на его странице в соцсети несколько часов спустя.

"Прошу прощения у всех болельщиков футбола и особенно у тех, чьи дети смотрели это видео. За свои слова и поступки нужно отвечать. С этого момента я уже не вице-президент ФК Карпаты. Спасибо всем за поддержку. Это был период моей жизни действительно крутой", - написал он.

Смалийчук работал вице-президентом «Карпат» с ноября 2017 года.

В ФК "Карпаты" отставку Смалийчука пока не комментировали.

Напомним, в сентябре 2018 вице-президент "Карпат" обозвал болельщиков клуба "овцами".


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