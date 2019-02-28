"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции

"Ренн" выиграл у "Орлеана" в 1/4 финала Кубка Франции.
 
В составе победителей отличились Дамьен Да Силва и Бенжамен Буриго.
Фото "Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции
Фото: staderennais.com
 
Соперник команды по 1/2 финала станет известен после жеребьевки
 
Кубок Франции
 
1/4 финала
 
"Ренн" - "Орлеан" - 2:0 (1:0)
 
Голы: Да Силва, 23 (1:0). Буриго, 65 (2:0).
 
Судья: Делерю.
 
27 февраля. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Испанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками барИспанская полиция избила фанов "Селтика" и применила резиновые пули за сожженный болельщиками бар
Лидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мираЛидеры сборных РоSSии и Норвегии по лыжам едва не подрались после финиша на чемпионате мира
УЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге ЕвропыУЕФА приняло решение провести для "Динамо" отдельную жеребьевку в Лиге Европы
Наши богатыри покорили РимНаши богатыри покорили Рим
Норвежский "летающий" лыжник после прыжка вылетел за пределы трамплинаНорвежский "летающий" лыжник после прыжка вылетел за пределы трамплина
Блок рекламы


Похожие новости
Игорь Радивилов взял золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в АвстралииИгорь Радивилов взял золото в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Австралии
Харьков официально номинирован на проведение Суперкубка УЕФАХарьков официально номинирован на проведение Суперкубка УЕФА
Свитолина в полуфинале (ВИДЕО)  Свитолина в полуфинале (ВИДЕО)  
Удар клюшкой в пах - предматчевый ритуал игроков действующих победителей Кубка Стэнли
Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в ДохеСвитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе
Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"
Лидер "Лиона" едва не оторвал ногу игроку ПСЖ в матче чемпионата ФранцииЛидер "Лиона" едва не оторвал ногу игроку ПСЖ в матче чемпионата Франции
"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании
Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизорУкраинская олимпийская чемпионка по фехтованию во время поединка на этапе Кубка мира врезалась в телевизор
Перед матчем Кубка Англии в хулиганских разборках фанату порезали лицо ножомПеред матчем Кубка Англии в хулиганских разборках фанату порезали лицо ножом
Последние новости
Подгружаем последние новости