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"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции "Ренн" выиграл у "Орлеана" в 1/4 финала Кубка Франции. В составе победителей отличились Дамьен Да Силва и Бенжамен Буриго. Фото: staderennais.com Соперник команды по 1/2 финала станет известен после жеребьевки Кубок Франции 1/4 финала "Ренн" - "Орлеан" - 2:0 (1:0) Голы: Да Силва, 23 (1:0). Буриго, 65 (2:0). Судья: Делерю. 27 февраля. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)"

Спорт-Экспресс

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