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2019-02-28
"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции
"Ренн" выиграл у "Орлеана" в 1/4 финала Кубка Франции.
В составе победителей отличились Дамьен Да Силва и Бенжамен Буриго.
Фото: staderennais.com
Соперник команды по 1/2 финала станет известен после жеребьевки
Кубок Франции
1/4 финала
"Ренн" - "Орлеан" - 2:0 (1:0)
Голы: Да Силва, 23 (1:0). Буриго, 65 (2:0).
Судья: Делерю.
27 февраля. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)"
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