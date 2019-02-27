Новостей.COM ⇒ Спорт

Балтийская лига: В "Финал четырех" через плей-офф Группа А СКА Мн Белоруссия - ЗТР - 31:22 (14:11). СКА (Минск): Кишов, Юрча; Вайлупов (7), Алехин (2), Ушал (2), Бохан, Гирик (8), Бровко; Хмельков (1), Зеленко, Рабушка, Сотник (3), Никуленков (4), Кривенко (2), Черкащенко (1), Удовеня (1). Фото: ztr-handball.com ЗТР (Запорожье): Деревянкин, Веремчук; Акименко (5), Ганчев (1), Тильте (7), Ильченко (3), Карамышев, Артеменко (2); Исанчук (2), Константинов, Корелов, Северин (2), Стрельников, Залевский, Щербак. Семиметровые: 3 (1) - 8 (7). Штрафное время: 4 - 4. ЗТР достаточно было сыграть вничью, чтобы с первого места выйти в «Финал четырех». Не получилось. В начале встречи вице-чемпион Украины допустил две потери мяча, чем воспользовался молодой разыгрывающий хозяев Юлиан Гирик - 3:1. На исходе 7-й минуты запорожцы отыгрались, а после десяти минут игры были впереди 5:4. В ответной атаке гандболисты СКА теряют мяч, вот тут бы и развить успех, но не получилось. Вошел в игру Денис Исанчук, сменивший Максима Карамышева, у которого в последнее время почему-то не идет игра , Денис стал на свою позицию разыгрывающего, а Александр Тильте сместился влево на место полусреднего. Исанчук сразу «заработал» семиметровый, который реализовал Тильте - 5:6. Еще дважды ЗТР выходил на один мяч вперед. 21-я минута - 7:8. Три атаки запорожцев подряд, которые завершались бросками по воротам, отразил Кишов. А свои три атаки минчане использовали на 100 %. 11:8 на 24-й минуте. Все, что смог сделать ЗТР в оставшееся время тайма, не позволил сопернику увеличить разрыв в счете. Равная игра во втором тайме длилась всего пять минут - 15:13. Следующие пять минут СКА выиграл со счетом 6:1. И стало ясно, что ЗТР напрямую в «Финал четырех» не попал, а в 1/4 финала сыграет против победителя группы В - команды «Тенакс», представляющей небольшой город Добеле. Обе игры пройдут в Латвии в марте. Виталий НАТ, главный тренер ЗТР: - Было тяжело играть, поскольку у нас выпала задняя линия: Леша Ганчев и Максим Карамышев. Пришлось Сашу Тильте ставить на левого полусреднего, а на правого выпускать Андрея Акименко. На правом краю стал играть Кирилл Корелов. Понимая, что без задней линии, мы ничего не сможем сделать, выпустил Влада Залевского и Лешу Щербака, чтобы они прочувствовали такие игры . У Ганчева травма и он не тренировался два дня. Возможно, это его беспокоило и он берег себя, чтобы не было более серьезных последствий. Из семи бросков по воротам только один достиг цели. Хотелось бы, чтобы Карамышев, наконец-то, нашел себя. Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине Кехра - Пылва - 22:24, Кокс - Драгунас - 25:26, Кокс - Пылва - 25:26, Кехра - Драгунас - 23:33. Итоговая таблица И В Н П М О 1. СКА Мн 10 7 1 2 292-254 15 2. Драгунас 10 6 1 3 265-243 13 3. ЗТР 10 6 1 3 280-245 13 4. Пылва 10 6 0 4 252-256 12 5. Кокс 10 3 1 6 270-257 7 6. Кехра 10 0 0 10 223-327 0

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.