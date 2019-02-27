Балтийская лига: В "Финал четырех" через плей-офф

ЗТР достаточно было сыграть вничью, чтобы с первого места выйти в «Финал четырех». Не получилось.
В начале встречи вице-чемпион Украины допустил две потери мяча, чем воспользовался молодой разыгрывающий хозяев Юлиан Гирик - 3:1. На исходе 7-й минуты запорожцы отыгрались, а после десяти минут игры были впереди 5:4. В ответной атаке гандболисты СКА теряют мяч, вот тут бы и развить успех, но не получилось.
Вошел в игру Денис Исанчук, сменивший Максима Карамышева, у которого в последнее время почему-то не идет игра, Денис стал на свою позицию разыгрывающего, а Александр Тильте сместился влево на место полусреднего. Исанчук сразу «заработал» семиметровый, который реализовал Тильте - 5:6. Еще дважды ЗТР выходил на один мяч вперед. 21-я минута - 7:8. Три атаки запорожцев подряд, которые завершались бросками по воротам, отразил Кишов. А свои три атаки минчане использовали на 100 %. 11:8 на 24-й минуте. Все, что смог сделать ЗТР в оставшееся время тайма, не позволил сопернику увеличить разрыв в счете.
Равная игра во втором тайме длилась всего пять минут - 15:13. Следующие пять минут СКА выиграл со счетом 6:1. И стало ясно, что ЗТР напрямую в «Финал четырех» не попал, а в 1/4 финала сыграет против победителя группы В - команды «Тенакс», представляющей небольшой город Добеле. Обе игры пройдут в Латвии в марте.
Виталий НАТ, главный тренер ЗТР:
- Было тяжело играть, поскольку у нас выпала задняя линия: Леша Ганчев и Максим Карамышев. Пришлось Сашу Тильте ставить на левого полусреднего, а на правого выпускать Андрея Акименко. На правом краю стал играть Кирилл Корелов. Понимая, что без задней линии, мы ничего не сможем сделать, выпустил Влада Залевского и Лешу Щербака, чтобы они прочувствовали такие игры. У Ганчева травма и он не тренировался два дня. Возможно, это его беспокоило и он берег себя, чтобы не было более серьезных последствий. Из семи бросков по воротам только один достиг цели. Хотелось бы, чтобы Карамышев, наконец-то, нашел себя.
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