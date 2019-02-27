Экс-наставник "Ливерпуля" возглавил чемпионов Англии сезона 2015/16
Брендан Роджерс возглавил "Лестер".
Экс-главный тренер "Ливерпуля" и "Селтика" Брендан Роджерс назначен менеджером клуба "Лестер Сити", сообщается на официальном сайте чемпионов Английской Премьер-Лиги-2015/16.
46-летний северо-ирландский специалист подписал соглашение с "лисами" до июня 2022 года.
Напомним, на должности главного тренера "Лестера" Роджерс сменил француза Клода Пюэля, которого уволили после домашнего поражения от "Кристал Пэлас" 1:4.
Добавим, что Роджерс с 2012 по 2015 годы возглавлял "Ливерпуль".
Последним местом работы Брендана был шотландский "Селтик", который он возглавлял с 20 мая 2016 года по сегодняшний день.
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