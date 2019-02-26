Кубок Украины: Шестая вершина "Химика"

1/2 финала

ОРБИТА - ГАЛЫЧАНКА - 3:0 (25:14, 25:15, 29:27)

«Орбита» (Запорожье): Грицуняк - 5 очков (4 - атака, 0 - подача, 1 блок), Пасс - 10 (8+0+2), Пугач - 5 (2+0+3), Дымар - 8 (7+1+0), Савченко - 19 (13+1+5), Лучко - 12 (6+1+5); Николайчук (либеро).

Фото: vc.khimik.com.ua

«Галычанка» (Тернополь): Дремова - 9 (7+1+1), Хилюк, Миленко - 18 (12+5+1), Борознова - 2 (2+0+0), Ткаченко - 1 (0+0+1), Денина - 11 (10+0+1); Игнатова, Лях.

Время игры - 64 минуты (19+18+27).

Хотя счет в первом полуфинале открыла лидер нападения «Галычанки» Александра Миленко, однако больше в стартовой партии ее команда в лидерах не значилась. В дальнейшем подопечные наставника «Орбиты» Владимира Бузаева, чьим ансамблем исправно дирижировала связующая Елена Грицуняк, выдавая четкие передачи под удары Виктории Савченко, Полине Пасс, Юлии Дымар и Лидии Лучко, диктовали свои условия игры . Подшефные тернопольского тренера Виктора Туркулы, у которых на острие атак были Миленко и Инна Денина, держались поблизости, отставая на очко-три. Но при счете 17:14 в пользу запорожанок у них на подачу вышла Дымар и, выбив соперниц из приема, в одной расстановке «Орбита» заработала восемь «сухих» очков.

Вторая партия по своему сюжету была похожей на предыдущую. После эйса Миленко «Галычанка» также разок лидировала (3:2), но затем инициативу захватила «Орбита» и взяла верх с перевесом в 10 очков.

Третий сет хозяйки начали спустя рукава и на подаче Миленко уступали - 0:5. Заведясь, запорожанки бросились в погоню и настигли беглянок (13:13), а потом имели четырехпунктовый сетбол (24:20). И - вновь расслабились, за что опять-таки Миленко их наказала серией коварных подач. Счет стал 24:24 и выяснение отношений перешло в лотерею «на больше-меньше». А в ней черту подвел «выстрел» самой результативной в матче Савченко.

ХИМИК - ВОЛЫНЬ - 3:0 (25:16, 25:19, 25:12)

«Химик» (Южный): Дрозд - 7 (4+1+2), Напалкова - 1 (1+0+0), Дудник - 6 (5+1+0), Карпец - 9 (6+1+2), Микитюк - 8 (8+0+0), : Дрозд - 7 (4+1+2), Напалкова - 1 (1+0+0), Дудник - 6 (5+1+0), Карпец - 9 (6+1+2), Микитюк - 8 (8+0+0), Бойко - 21 (20+0+1); Немцева (либеро), Степановская, Великоконь - 1 (0+1+0), Хобер, Маевская - 1 (0+0+1).

«Волынь» (Луцк): Ксендзук - 7 (6+0+1), Скрипник - 6 (4+2+0), Даньчак - 5 (4+0+1), Ужва - 10 (6+1+3), Рудык - 3 (3+0+0), Шевеля - 5 (5+0+0); Карасева (либеро), Савоник.

Время игры - 63 минуты (19+23+21).

Волынянки прибыли на «Финал четырех» в Запорожье без травмированной одного из лидеров нападения Людмилы Осачук и заболевшего наставника Богуслава Галицкого. Конечно же, эти обстоятельства в чем-то сказались на действиях команды, недавно, кстати, нанесшей «Химику» первое и пока единственное поражение в чемпионате страны. По крайней мере, вторым таким подвигом лучанок и не пахло. Ведь они на сей раз не только не отважились дать бой фаворитам, но и, уступив во всех очковых элементах, ни в одной партии не добрались до 20-пунктового рубежа.

Бомбардир южненок Юлия Бойко , получая точные передачи от пасующей Елены Напалковой, зачастую беспрепятственно расстреливала половину площадки «Волыни». А тандем центровых Диана Карпец и Дарья Дрозд блокировали удары лучанок Любови Ужвы, Марины Скрипник и Виктории Даньчак.

Уже в дебютных фазах каждого из трех сетов подопечные южненского тренера Евгения Николаева резко уходили вперед и далее еще больше увеличивали свои отрывы. Так, в первой партии после удара Юлии Бойко счет был 8:2, ее же блока - 20:12, заключительного «выстрела» Дарьи Дудник - 25:16. В таком же ключе прошел и второй сет. А в третьем - все решилось на подаче Юлии Микитюк, когда в одной расстановке счет 7:4 трансформировался на 16:4.

За 3-е место

ВОЛЫНЬ - ГАЛЫЧАНКА - 3:0 (25:18, 25:23, 25:17)

«Волынь»: Ксендзук - 7 (5+0+2), Скрипник -17 (14+0+3), Даньчак - 7 (4+1+2), Ужва - 20 (16+0+4), Рудык - 3 (2+0+1), Шевеля - 7 (4+3+0); Карасева (либеро), Савоник.

«Галычанка»: Хилюк - 2 (2+0+0), Миленко - 11 (9+1+1), Борознова - 6 (4+0+2), Ткаченко - 12 (9+2+1), Денина - 8 (7+1+0), Дремова - 4 (4+0+0); Лях, Игнатова.

Время игры - 69 минут (21+26+22).

Обе эти команды, между прочим, по два раза владели почетным национальным трофеем. Нынче же, потеряв шансы на своеобразный хет-трик, они настраивались хотя бы заполучить кубковую бронзу.

Первая партия проходила с переменным успехом. После удачного блока связующей «Галычанки» Татьяны Хилюк ее команда вела 18:16. Отыграв подачу, у лучанок ее выполнять пошла Яна Шевеля, чья «катапульта» так сработала против приема соперниц, что с добавками из углов сетки Ужвы и Скрипник очки падали только в копилку «Волыни».

Начало второго сета было за «Галычанкой»: на подаче Хилюк - 4:0. Погоня «Волыни» - 9:9. Потом - 15:15. Атаки тернопольчанок Екатерины Ткаченко и Дениной приводят к новому отрыву их команды - 20:16. Шевеля опять напомнила о своих фирменных подачах - 20:20. Обмены «любезностями» - 23:23. Но последнюю точку, а точнее - даже две, поставила акцентированными ударами Ужва.

Что касается третьей партии, то в ней после блока Скрипник и очередного эйса Шевели волынянки сделали задел (10:5), а потом четко контролировали события на площадке. Наконец, два метких «выстрела» Скрипник завершили этот матч бронзовой победой «Волыни».

Финал

ХИМИК - ОРБИТА - 3:0 (25:20, 25:16, 25:21)

«Химик»: Напалкова - 5 (1+3+1), Дудник - 16 (15+1+0), Карпец - 15 (9+1+5), Микитюк - 7 (5+0+2), : Напалкова - 5 (1+3+1), Дудник - 16 (15+1+0), Карпец - 15 (9+1+5), Микитюк - 7 (5+0+2), Бойко - 16 (12+4+0), Дрозд - 6 (6+0+0); Немцева (либеро), Степановская, Великоконь.

«Орбита»: Грицуняк - 2 (1+0+1), Пасс - 9 (7+1+1), Пугач - 4 (1+1+2), Дымар - 12 (10+1+1), Савченко - 9 (8+0+1), Лучко - 6 (6+0+0), Николайчук (либеро).

Время игры - 65 минут (24+19+22)

Если «Химик» до этого пять раз владел Кубком Украины, то «Орбита» - лишь однажды. Причем случилось это 26 лет тому назад, когда розыгрыш почетного приза проводился впервые за годы независимости нашей страны. Поэтому у запорожанок, занимающих вслед за южненками вторую позицию в регулярной части баталий суперлиги и выступающих, к тому же, нынче в родных стенах при поддержке 900 своих фанов, настрой достичь успеха просто зашкаливал.

Лихо начав выяснение отношений, хозяйки двумя атаками Дымар и «чехлением» против Дрозд повели в стартовой партии 4:1. На подаче Карпец впереди уже «Химик» - 6:5. При счете 8:8 Бойко начальными ударами сбивает у запорожанок прием, атака Дудник, блок в исполнении Дрозд, хитроумная скидка Напалковой создают отрыв южненок - 13:8. После этого они позволили оппоненткам только раз приблизиться к себе на расстояние в два очка (14:16), когда блок-аут пробила Савченко. Напоследок три из четырех «выстрелов» Дудник, один - Дрозд и подача в «молоко» Грицуняк завершают сет в пользу «Химика».

Во второй партии игра на равных шла до паритетных 6:6. Далее не на шутку разгулялась Бойко , чьими ударным дублем и эйсовым хет-триком южненки уходят в отрыв - 13:8. Эйс Дудник - 21:11. Бойко пробивает блок - 25:16.

Очко в очко шло противостояние в третьем сете до счета 10:10. Полина Пасс вывела вперед «Орбиту» - 11:10. Но марш-бросок «Химика» - и он уже лидер - 16:11. В дальнейшем южненки имели фору в четыре-шесть очков, но «Орбита» сумела приблизиться на расстояние в два пункта - 21:23. Ну а под занавес двойной успех в атаке Дудник приносит команде Одесского припортового завода столь желанную победу.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник вручил Кубок Украины капитану «Химика» Дарье Степановской. От нее почетный трофей, словно эстафетная палочка, побывал в руках всех ее торжествующих подруг-одноклубниц, приведших коллектив на шестую кубковую вершину тренеров Евгения Николаева и Анджелы Гордиенко.

Призы MVP «Финала четырех» получила центральная блокирующая «Химика» Дарья Дрозд, а редакции газеты «Спорт-Экспресс в Украине» - доигровщица этой команды Юлия Бойко